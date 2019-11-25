Минюст назвал причины иска к партии "Гражданская инициатива"

Ранее в суде РИА Новости рассказали, что Минюст просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива". Слушание назначено на 14 января 2020 года. Причины подачи иска в суде не раскрыли. В "Гражданской инициативе" пока не видели иск Минюста и рассчитывают получить его в течение недели, а затем обсудить на заседании федерального политсовета.