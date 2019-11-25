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РИА Новости

Минюст назвал причины иска к партии "Гражданская инициатива"

19:52 25.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минюст РФ попросил Верховный суд приостановить деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в суде РИА Новости рассказали, что Минюст просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива". Слушание назначено на 14 января 2020 года. Причины подачи иска в суде не раскрыли. В "Гражданской инициативе" пока не видели иск Минюста и рассчитывают получить его в течение недели, а затем обсудить на заседании федерального политсовета.
В министерстве сказали, что по итогам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки Минюст России дважды выносил предупреждения в адрес партии "Гражданская инициатива".
"Поскольку партией в установленный срок (до 04.10.2019) не устранены в полном объеме нарушения действующего законодательства РФ, Минюстом России в Верховный Суд РФ подано административное исковое заявление о приостановлении деятельности партии на три месяца", - заявили в Минюсте.
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Гражданская инициатива (партия)Министерство юстиции РФРоссияПолитика
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