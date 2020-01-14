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2020-01-14T04:46+0300
https://ria.ru/20200114/1563385055.html
Депутат объяснил свою идею ввести налог для домохозяек
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РИА Новости

Депутат объяснил свою идею ввести налог для домохозяек

04:43 14.01.2020 (обновлено: 04:46 14.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаМонеты России и конверты с логотипом ФНС РФ
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Высказывания о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста, заявил в интервью телеканалу "360" автор соответствующей идеи депутат от "Единой России" Сергей Вострецов.
Ранее первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев рассказал, что эта инициатива является личной позицией депутата, и подобные предложения фракцией не поддерживаются.
По словам Вострецова, в действительности речь шла об армии в 28 миллионов человек, которая не платит налоги. Парламентарий считает, что многие из них не относятся к таким к социальным категориям, как инвалиды, пенсионеры, студенты, безработные, многодетные, женщины в декрете.

"Фактически четвертая часть работоспособного населения не платит налоги. Вопрос в том, на что эти люди живут? Если они не могут оформить пособия, которые им полагаются, давайте им помогать. Если они работают в серой зоне, то давайте наводить порядок", – предложил депутат.

Он подчеркнул, что людям надо помочь определиться со статусом, кто они.

"Плохая медицина, образование, а где брать деньги на содержание этого всего? Если мы хотим порядка, если мы хотим прогрессивного налога на богатых, то мы должны сделать закон, который работает для всех, и начинать надо с себя", – заключил Вострецов.

По его мнению, домохозяйки должны платить как минимум на уровне самозанятых – четыре процента с доходов.
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НалогиАндрей ИсаевЕдиная РоссияСергей ВострецовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Если живут на что то, то значит добывают себе денег без помощи государства и не хотят кормить дармоедов. И засуньте себе куда нибудь свои "бесплатную медицину и образование". Ваши безразмерные хавальники уже по макушку у народа
14 января, 05:12
Федор Алексеевич
190200010
«Если мы хотим прогрессивного налога на богатых,начинать надо с себя».Добавить к этой фразе нечего,ЕР ещё раз показала чьи интересы отстаивает эта власть.
14 января, 04:51
Олег 84
16720002
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