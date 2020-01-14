Депутат объяснил свою идею ввести налог для домохозяек

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Высказывания о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста, заявил в интервью телеканалу "360" автор соответствующей идеи депутат от "Единой России" Сергей Вострецов.
Ранее первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев рассказал, что эта инициатива является личной позицией депутата, и подобные предложения фракцией не поддерживаются.
По словам Вострецова, в действительности речь шла об армии в 28 миллионов человек, которая не платит налоги. Парламентарий считает, что многие из них не относятся к таким к социальным категориям, как инвалиды, пенсионеры, студенты, безработные, многодетные, женщины в декрете.
"Фактически четвертая часть работоспособного населения не платит налоги. Вопрос в том, на что эти люди живут? Если они не могут оформить пособия, которые им полагаются, давайте им помогать. Если они работают в серой зоне, то давайте наводить порядок", – предложил депутат.
Он подчеркнул, что людям надо помочь определиться со статусом, кто они.
"Плохая медицина, образование, а где брать деньги на содержание этого всего? Если мы хотим порядка, если мы хотим прогрессивного налога на богатых, то мы должны сделать закон, который работает для всех, и начинать надо с себя", – заключил Вострецов.
По его мнению, домохозяйки должны платить как минимум на уровне самозанятых – четыре процента с доходов.