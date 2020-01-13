В "Единой России" не поддержали идею обложить налогом домохозяек

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предложение депутата от " Предложение депутата от " Единой России " Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги — его личная позиция, подобные инициативы фракция не поддерживает, сообщил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.

"Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная", — отметил Исаев.