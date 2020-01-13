В "Единой России" не поддержали идею обложить налогом домохозяек

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предложение депутата от "Единой России" Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги — его личная позиция, подобные инициативы фракция не поддерживает, сообщил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
"Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная", — отметил Исаев.
По его словам, такие решения не принимаются вдруг и наобум. Политик также полагает, что подобные предложения останутся "на уровне размышлений".