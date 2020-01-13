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В "Единой России" не поддержали идею обложить налогом домохозяек
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РИА Новости

В "Единой России" не поддержали идею обложить налогом домохозяек

22:24 13.01.2020 (обновлено: 08:37 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предложение депутата от "Единой России" Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги — его личная позиция, подобные инициативы фракция не поддерживает, сообщил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
"Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная", — отметил Исаев.
По его словам, такие решения не принимаются вдруг и наобум. Политик также полагает, что подобные предложения останутся "на уровне размышлений".
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Обсудить 243
Андрей ИсаевЕдиная РоссияСергей ВострецовОбщество
Популярные комментарии
С ума сойти чего творят. И после этого возмущаются - чего это народ Бузит.
13 января, 22:42
Василий Кондратьев
408522315
Само появление подобного новшества в "этих" рядах не удивляет. Поражает подход: "такие решения не принимаются "вдруг" и наобум", т.е. немного поразмыслив они к этому всё-таки придут.
13 января, 23:10
ygrosha
3681739712
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