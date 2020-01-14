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Лавров во вторник начинает турне в Азию со Шри-Ланки
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РИА Новости

Лавров во вторник начинает турне в Азию со Шри-Ланки

04:26 14.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начинает во вторник рабочий визит в Азию, первой страной в рамках поездки будет Шри-Ланка, где Лавров, владеющий сингальским языком, начинал свой дипломатическую карьеру. После Шри-Ланки в ходе азиатского турне глава российского внешнеполитического ведомства посетит Индию и Узбекистан.
Как сообщили в МИД РФ, в Шри-Ланке запланированы переговоры Лаврова с министром иностранных дел Динешом Гунаварденой, а также встречи с руководством страны – президентом Нандасеной Готабаей Раджапаксой и премьер-министром Махиндой Раджапаксой. "В ходе переговоров стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", - заявили в МИД.
В МИД отметили, что между Москвой и Коломбо поступательно развивается политический диалог, в том числе на высшем уровне. Последняя такая встреча состоялась на полях пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в июне прошлого года. Поддерживаются контакты по линии министерств иностранных дел, с 2000 года функционирует механизм межмидовских консультаций.
Доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Волхонский отметил в беседе с РИА Новости, что в Шри-Ланке в ноябре прошлого года прошли президентские выборы. "В Шри-Ланке новый президент, и логично прежде всего установить связь с новым президентом и просто понять, что там происходит. Учитывая первые заявления после выборов, новый президент Шри-Ланки будет восстанавливать связи со странами, с которыми был снижен уровень взаимодействия до него", - сказал эксперт.
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Он обратил внимание, что через Шри-Ланку, находящуюся в северной части Индийского океана, проходят основные торговые пути, в том числе для транспортировки углеводородов и других товаров. "Поэтому Шри-Ланка рассматривается как один из узловых пунктов морского шелкового пути 21 века. Думаю, что значение Шри-Ланки будет возрастать, поэтому очевиден интерес России, восстанавливающей свое присутствие в Индийском океане в целом и в Шри-Ланке, в частности", - отметил Волхонский.
По данным ФТС России, объем взаимной торговли по итогам 2018 года достиг 400,1 миллиона долларов (российский экспорт – 105,7 миллиона долларов, импорт – 294,4 миллиона долларов). В январе-октябре 2019 года этот показатель составил 327,8 миллиона долларов. Шри-Ланка поставляет в Россию продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (главным образом чай), а также текстильные изделия. РФ экспортирует в Шри-Ланку продукцию металлургической, химической промышленности, продовольствие, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, минеральные продукты.

Визит в Индию

На следующий день после визита в Коломбо Лавров проведет переговоры в Нью-Дели со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром. Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "главы внешнеполитических ведомств рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в свете ориентиров, заданных по итогам двадцатого российско-индийского саммита 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке, рассмотрят график предстоящих в 2020 году политических контактов на высшем уровне". Обстоятельный обмен мнениями намечается по региональной и международной повестке дня, добавила она.
По ее словам, глава российского внешнеполитического ведомства также примет участие в ежегодной международной политологической конференции "Диалог Райсина", которая пройдет в индийской столице 14-16 января.
Как отметил Волхонский, российско-индийские отношения не подвержены каким-либо конъюнктурным колебаниями, поэтому стороны традиционно обсуждают широкой комплекс вопросов повестки дня. "Наши отношения многогранны. Я думаю, будет наверняка обсуждаться ситуация вокруг Ирана, у нас есть крупный российско-индийско-иранский проект международного транспортного коридора, поэтому риски и последствия складывающейся ситуации будут, безусловно, в центре внимания", - отметил эксперт.
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"Конечно, будет обсуждаться взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС, двусторонняя торговля, наверняка будет затронута тема военно-технического сотрудничества и атомной энергетики. Привилегированное российско-индийское стратегическое партнерство таким и остается", - заключил политолог. Он напомнил, что в этом году, ближе к осени, в Индии состоится российско-индийский саммит.

Переговоры В Узбекистане

Завершающим пунктом маршрута азиатского турне Лаврова станет Ташкент. Министр будет принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Состоятся переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
В ходе намеченных контактов предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 18 октября 2018 года государственного визита президента РФ Владимира Путина в Республику Узбекистан, а также подготовке намеченных на 2020 год мероприятий на высшем и высоком уровнях, заявила ранее Захарова.
По ее словам, планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел РФ и Узбекистана на 2020-2021 годы, предусматривающей сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики.
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Лавров также выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами ташкентского филиала МГИМО МИД России, открытого в декабре прошлого года.Такое взаимодействие является отражением доверительного уровня отношений стратегического партнерства и союзничества, существующего между Россией и Узбекистаном, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отметил особую важность предстоящего визита Лаврова в Ташкент. "Этот визит мы очень ждали. Новый президент Узбекистана сохраняет независимый курс Узбекистана, поддерживает, Узбекистан чувствует себя суверенной страной, которая живет в большей степени на собственные ресурсы, но он открылся миру. Узбекистан активен, присутствует на всех саммитах", - сказал агентству эксперт.
"Новый президент Узбекистана наладил отличные отношения с Москвой, находится в контакте с нашим президентом. И, конечно, визит Лаврова будет закреплением достигнутого прогресса, увеличения роли Узбекистана на постсоветском пространстве и на мировой арене. Москва исключительно осторожно, вежливо и аккуратно работает с Ташкентом", - отметил политолог.
По прогнозу Суздальцева, в Ташкенте будут обсуждаться в том числе водно-энергетические проблемы пространства ЕАЭС. "Узбекистан, конечно, в ЕАЭС не входит, но он не может быть вне его, поскольку есть непростые вопросы, например, региональной выживаемости, безопасности", - указал Суздальцев.
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Субраманиам ДжайшанкарМахинда РаджапаксаСергей ЛавровМИД РФКоломбоУзбекистанШри-ЛанкаИндияПолитика
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