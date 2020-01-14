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В Петербурге суд изучит дело о задуманном Пугачевой театре
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РИА Новости

В Петербурге суд изучит дело о задуманном Пугачевой театре

03:23 14.01.2020
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© Фото : предоставлено Комитетом по градостроительству и архитектуреПроект строительства Театра песни Аллы Пугачевой в Петербурге
Проект строительства Театра песни Аллы Пугачевой в Петербурге
© Фото : предоставлено Комитетом по градостроительству и архитектуре
Проект строительства Театра песни Аллы Пугачевой в Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области во вторник рассмотрит иск о взыскании с городских властей около 48 миллионов рублей убытков в пользу компании "Театр песни", которой администрация Петербурга ранее отказала в предоставлении земельного участка под культурно-деловой комплекс, который задумала Алла Пугачева, впоследствии вышедшая из проекта.
"Дата и время судебного заседания – 14 января 2020 года 17.45 мск", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Согласно материалам дела, истец настаивает на взыскании с городского комитета имущественных отношений убытков в размере 47,9 миллиона рублей.
В январе-октябре "Театр песни" проиграл в судах трех инстанций спор с комитетом по инвестициям Петербурга с требованием отмены распоряжения этого ведомства от 10 сентября 2018 года, в соответствии с которым "Театру песни" отказали в предоставлении без проведения торгов земельного участка на Новосмоленской набережной в муниципальном округе "Остров декабристов". Как установил арбитраж, спорный участок предназначен для размещения планируемого тоннельного коллектора, и его предоставление в аренду для строительства культурно-делового комплекса "невозможно".
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В ноябре 2018 года гендиректор компании "Театр песни" Юрий Голованов оценивал в 120-130 миллионов рублей затраты на реализацию проекта с 2011 года, включая стоимость аренды участка под строительство, а также расходы на подготовку и корректировку проекта с учетом проведения экспертиз.
Тогда Голованов утверждал, что компания не отказывается от планов строительства культурно-делового комплекса на Васильевском острове. Этот проект был задуман более семи лет назад как Театр песни Аллы Пугачевой и тогда предполагал создание культурно-делового комплекса, включающего зал-трансформер. В его составе планировалось возведение 40 тысяч квадратных метров выставочных площадей с гостиницами, ресторанами, кинотеатром и апартаментами. Проект оценивался в 400 миллионов долларов.
Согласно информации на портале rusprofile.ru, где собраны данные об учредителях юридических лиц РФ, в настоящее время участниками ООО "Театр песни" выступают глава музыкальной корпорации PMI Евгений Финкельштейн и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Ранее одним из учредителей была и Пугачева с 17-процентной долей, но, по словам Голованова, она "уже давно" вышла из состава участников компании.
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Васильевский островАрбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской областиАлла ПугачеваСанкт-Петербург
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