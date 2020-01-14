Политолог объяснил, почему Польша хочет отомстить России

"После событий Холодной войны на Западе появился другой нарратив, что Сталин побил Гитлера, но захватил себе часть Восточной Европы и создал там свою советскую диктатуру. В каких-то из этих стран – Польша, Прибалтика – есть определенная обида на Советский Союз. За то, что он 45 лет держал их под своим контролем в своей коммунистической системе. Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это", – отметил эксперт.