Политолог объяснил, почему Польша хочет отомстить России

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в интервью телеканалу "360" отреагировал на отказ Варшавы пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), назвав текущие отношения России и Польши далекими от понятия "нормальные".
Ранее экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал польские власти за это решение и призвал изменить свою позицию, поскольку именно Красная армия освободила концлагерь.
По словам эксперта, он трудно представляет себе ситуацию, что Польша изменит свое решение.
Политолог считает, что сегодня многие используют историю как оружие для укрепления своих собственных политических позиций, подчеркнув, что в их числе и Польша.
"После событий Холодной войны на Западе появился другой нарратив, что Сталин побил Гитлера, но захватил себе часть Восточной Европы и создал там свою советскую диктатуру. В каких-то из этих стран – Польша, Прибалтика – есть определенная обида на Советский Союз. За то, что он 45 лет держал их под своим контролем в своей коммунистической системе. Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это", – отметил эксперт.
Рар добавил, что Польша хочет быть в образе вечной жертвы. По его мнению, иногда это удобно, поскольку "тебя все жалеют и помогают".