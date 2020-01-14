Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T02:54+0300
https://ria.ru/20200114/1563384443.html
Политолог объяснил, почему Польша хочет отомстить России
https://cdn24.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_565df6bce15a132ffec62e7dea238804.jpg
РИА Новости

Политолог объяснил, почему Польша хочет отомстить России

02:54 14.01.2020
76671
© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Flickr / Terra Libera
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в интервью телеканалу "360" отреагировал на отказ Варшавы пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), назвав текущие отношения России и Польши далекими от понятия "нормальные".
Ранее экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал польские власти за это решение и призвал изменить свою позицию, поскольку именно Красная армия освободила концлагерь.
По словам эксперта, он трудно представляет себе ситуацию, что Польша изменит свое решение.
"Президент Польши отказывается ехать в Израиль, тоже на очередную юбилейную дату, посвященную холокосту, потому что он не хочет сидеть и не выступать, у него сыграло тщеславие. Он считает, что польский президент тоже должен выступать, если там будет выступать Путин и Меркель",– заявил Рар.
Возложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве
Вчера, 20:25
В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
Политолог считает, что сегодня многие используют историю как оружие для укрепления своих собственных политических позиций, подчеркнув, что в их числе и Польша.

"После событий Холодной войны на Западе появился другой нарратив, что Сталин побил Гитлера, но захватил себе часть Восточной Европы и создал там свою советскую диктатуру. В каких-то из этих стран – Польша, Прибалтика – есть определенная обида на Советский Союз. За то, что он 45 лет держал их под своим контролем в своей коммунистической системе. Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это", – отметил эксперт.

Рар добавил, что Польша хочет быть в образе вечной жертвы. По его мнению, иногда это удобно, поскольку "тебя все жалеют и помогают".
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
6 сентября 2019, 03:5180 лет с начала Второй мировой войны
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
476921051918
Обсудить 20
ОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)Александр РарАнгела МеркельВладимир ПутинПольшаГерманияЛех ВаленсаРоссияВаршаваИзраильВ мире
Популярные комментарии
хотелки шляхтичей отомстить России как правило приводят к разделу Польши... так исторически сложилось.
14 января, 03:39
martin.the.cat
12590103
Если честно, то как-то по барабану. Хотят ляхи хороших отношений, пусть выстраивают, не хотят, - Господь им навстречу.
14 января, 04:46
vvatan.54
7430002
Рекомендуем
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар уехал из Москвы, не подписав соглашение, сообщил источник
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Певица Валерия
Валерия ответила на требование навсегда уехать из России
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
Порт Циндао, Китай
СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
В "Единой России" не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ
Депутат объяснил свою идею ввести налог для домохозяек
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Возложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве
В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
Пункт продажи лотерейных билетов
В "Столото" прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
14:55Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения
14:55В Раде предрекли украинцам рабство
14:52Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти
14:52Депутат Госдумы поделился мнением о словах президента Эстонии
14:50В Москве организуют около 40 мест для крещенских купаний
14:48Матвиенко отметила авторитет Счетной палаты на международной арене
14:42Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
14:41В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
14:36Матвиенко пожелала Счетной палате оставаться "всевидящим оком"
Лента новостейМолния