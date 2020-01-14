Хафтар уехал из Москвы, не подписав соглашение, сообщил источник

КАИР, 14 янв — РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа по итогам встречи в Москве, заявил РИА Новости информированный ливийский источник.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что итоговый документ подписали несколько участников конфликта (в том числе Саррадж и глава Высшего госсовета Халед Мишри), но Хафтар попросил дополнительное время.

В проекте соглашения говорится, что стороны договорились определить линию соприкосновения для устойчивого прекращения огня, также работать над стабилизацией ситуации в стране.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии, призвали прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров. В понедельник Хафтар и Саррадж прибыли в Москву.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.

После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.