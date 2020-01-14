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Хафтар уехал из Москвы, не подписав соглашение, сообщил источник
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РИА Новости

Хафтар уехал из Москвы, не подписав соглашение, сообщил источник

02:35 14.01.2020 (обновлено: 09:02 14.01.2020)
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© REUTERS / Philippe WojazerВерховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
© REUTERS / Philippe Wojazer
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Архивное фото
КАИР, 14 янв — РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа по итогам встречи в Москве, заявил РИА Новости информированный ливийский источник.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что итоговый документ подписали несколько участников конфликта (в том числе Саррадж и глава Высшего госсовета Халед Мишри), но Хафтар попросил дополнительное время.
В проекте соглашения говорится, что стороны договорились определить линию соприкосновения для устойчивого прекращения огня, также работать над стабилизацией ситуации в стране.
На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии, призвали прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров. В понедельник Хафтар и Саррадж прибыли в Москву.
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Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние несколько месяцев погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарМоскваЛивияВ мире
Популярные комментарии
Если Хафтар не возьмет Триполи повторится Донбасский сценарий...ни войны ни мира...Саррадж это ставленник США и НАТО, а все что они делает это всегда во вред...это уже аксиома...
14 января, 05:12
vladimir3007
6411003
Хафтар не захотел отводить войска от линии соприкосновения и хочет застолбить за собой имеющуюся позицию отделенную от противника незначительной серой зоной , Скорее всего он продавит Сарраджа на свои условия - слишком большой перевес в силах в его пользу .
14 января, 03:30
Servi Dei
4311002
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