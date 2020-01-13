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2020-01-13T20:11+0300
https://ria.ru/20200113/1563377944.html
Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве
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РИА Новости

Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве

19:25 13.01.2020 (обновлено: 20:11 13.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, но глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Проект соглашения находится в распоряжении РИА Новости. В нем говорится, что стороны конфликта договорились определить линию соприкосновения для устойчивого прекращения огня, также работать над стабилизацией ситуации в стране.
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Документ подписали глава правительства нацсогласия Ливии Файез Саррадж и глава высшего госсовета Халед Мишри. По словам Лаврова, маршал Хафтар и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех могут поставить подписи во вторник.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что маршал Хафтар подпишет соглашение и можно будет вернуться к политическому урегулированию в рамках ООН.
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Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарСергей ЛавровЕвросоюзВладимир ПутинМоскваЛивияТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияИталияВ мире
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