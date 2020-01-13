Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве

Проект соглашения находится в распоряжении РИА Новости. В нем говорится, что стороны конфликта договорились определить линию соприкосновения для устойчивого прекращения огня, также работать над стабилизацией ситуации в стране.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что маршал Хафтар подпишет соглашение и можно будет вернуться к политическому урегулированию в рамках ООН.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.