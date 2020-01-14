Конституционный суд вынесет решение о соцвыплатах сельчанам на жилье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России во вторник провозгласит постановление по делу о проверке конституционности положений, регламентирующих предоставление сельским жителям, в том числе и молодым специалистам, социальных выплат на строительство или приобретение жилья, следует из материалов суда.

"Четырнадцатого января… Конституционный суд РФ в открытом заседании провозгласит постановление по делу о проверке конституционности абзацев первого и четвертого пункта 30 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года", - говорится в этих материалах.

Рассмотрение дела по жалобе жительницы Ростовской области Марины Алисовой прошло 10 декабря.

Заявительнице как работнице сельской больницы и участнице ФЦП по устойчивому развитию сельских территорий была предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья. Условием выплаты являлось оформление жилого помещения в собственность (госрегистрация) в срок не более одного года и пяти месяцев с момента выдачи субсидии. Однако Алисова не смогла это сделать, поскольку подрядчик, который получил за стройку дома более 500 тысяч рублей, включая часть соцвыплаты и заемные средства, не выполнил свои обязательства.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и местная администрация отказались изменить сроки исполнения заявительницей ее обязательств, потребовав вернуть субсидию. Проиграв в судах, Алисова обратилась в КС РФ.

"По мнению заявительницы, оспариваемые положения противоречат Конституции РФ, так как допускают взыскание полученной социальной выплаты в полном объеме по основанию, не предусмотренному федеральным законодательством", - информирует КС РФ.