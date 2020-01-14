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Конституционный суд вынесет решение о соцвыплатах сельчанам на жилье
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РИА Новости

Конституционный суд вынесет решение о соцвыплатах сельчанам на жилье

02:07 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом в селе Кондратьево Омской области
Жилой дом в селе Кондратьево Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Жилой дом в селе Кондратьево Омской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России во вторник провозгласит постановление по делу о проверке конституционности положений, регламентирующих предоставление сельским жителям, в том числе и молодым специалистам, социальных выплат на строительство или приобретение жилья, следует из материалов суда.
"Четырнадцатого января… Конституционный суд РФ в открытом заседании провозгласит постановление по делу о проверке конституционности абзацев первого и четвертого пункта 30 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года", - говорится в этих материалах.
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Рассмотрение дела по жалобе жительницы Ростовской области Марины Алисовой прошло 10 декабря.
Заявительнице как работнице сельской больницы и участнице ФЦП по устойчивому развитию сельских территорий была предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья. Условием выплаты являлось оформление жилого помещения в собственность (госрегистрация) в срок не более одного года и пяти месяцев с момента выдачи субсидии. Однако Алисова не смогла это сделать, поскольку подрядчик, который получил за стройку дома более 500 тысяч рублей, включая часть соцвыплаты и заемные средства, не выполнил свои обязательства.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и местная администрация отказались изменить сроки исполнения заявительницей ее обязательств, потребовав вернуть субсидию. Проиграв в судах, Алисова обратилась в КС РФ.
"По мнению заявительницы, оспариваемые положения противоречат Конституции РФ, так как допускают взыскание полученной социальной выплаты в полном объеме по основанию, не предусмотренному федеральным законодательством", - информирует КС РФ.
Заявительница отмечает также, что трактовка судами оспариваемой нормы "зачастую имеет только карательный характер" и не допускает лояльного отношения к получателю соцвыплаты, если он не смог выполнить условия ее предоставления по независящим от него объективным причинам.
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