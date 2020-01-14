Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале " Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале " Россия 1 " в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".

Ранее Чубаров, который также является главой "Меджлиса крымско-татарского народа"*, предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы". Таким образом он решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.

Ковтуненко поддержал идею Чубарова, однако признался, что не хотел бы сожжения Москвы, поскольку она красивая и долго строилась, причем, по его мнению, город якобы создавался "именно украинцами".

"Москва не за час строилась, а строилась именно украинцами. Жалко палить, потому что нравится", — сказал экс-парламентарий.

Это высказывание не оценил находившийся в студии бывший депутат Госдумы Михаил Маркелов

"Ты на полном серьезе, стоя в Москве — столице нашей Родины — несешь ахинею", — возразил он.

На слова оппонента Ковтуненко ответил заявлением о том, что Москва — это "украинская колония", а после непродолжительной заминки добавил, что российская столица якобы является "бывшей колонией".

Маркелов подошел к собеседнику и настойчиво предложил ему "лететь в Киев", однако в их перепалку вмешался один из ведущих передачи Евгений Попов и разрядил обстановку, после чего политолог вернулся на свое место, покрутив пальцем у виска.

После этого Ковтуненко вновь начал эмоционально высказываться о своем видении истории, в частности, он хотел рассказать о том, откуда, по его мнению, произошел русский язык, но Попов прервал политика.