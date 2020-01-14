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Microsoft прекращает поддержку Windows 7
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РИА Новости

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

01:07 14.01.2020 (обновлено: 10:42 14.01.2020)
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© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft
Офис компании Microsoft
© AP Photo / Michel Euler
Офис компании Microsoft. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Microsoft завершает поддержку Windows 7 в пользу Windows 10. Пользователи все еще смогут работать на ней, однако операционная система перестанет получать обновления.
В компании такое решение объяснили тем, что ОС уже более десяти лет. За это время появилось множество новых видов кибератак. И "десятка" призвана противостоять этим угрозам.
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%. У Windows 10 — 65,4% и 56,92%.
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Также пользователям необходимо обновить устройства, если они не соответствуют современным требованиям.
"Несовременные устройства, выпускаемые на Windows 7, разработаны на уже устаревших компонентах, не предусмотренных для запуска современных, более требовательных к ресурсам ОС", — предупредили в пресс-службе Microsoft.
По этой причине компания напомнила, что установка Windos 10 "на морально устаревающие девайсы" может снизить их производительность.
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Обсудить 22
Windows 10Windows 7РоссияТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Windows 10 дырявая, шпионская ОС :) Линукс рулит :)
14 января, 01:32
Славик Н
6913016
а как же интересы простых людей их привычки видимо не интересно мнение
14 января, 02:11
Иван Иванов
5430003
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