МИД Ирана назвал действия британского посла "открытым вмешательством"

"Присутствие посла Великобритании на одной из внутренних акций Ирана рассматривается как открытое вмешательство во внутренние дела страны и противоречит принципам, регулирующим дипломатические отношения", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в официальном Telegram-канале.