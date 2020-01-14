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РИА Наука
2020-01-14T08:03+0300
https://ria.ru/20200114/1563377754.html
Сигареты и безумие. Ученые обнаружили новую опасность курения
https://cdn23.img.ria.ru/images/149713/71/1497137182_589:0:4500:2200_1036x0_80_0_0_8489129ea4d92510e9b606b19ca94cae.jpg
РИА Новости

Сигареты и безумие. Ученые обнаружили новую опасность курения

08:00 14.01.2020 (обновлено: 08:03 14.01.2020)
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© Fotolia / KwestСостояние человека
Состояние человека
© Fotolia / Kwest
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. В начале января израильские исследователи выяснили, что любители сигарет в три раза чаще страдают от депрессии, чем те, кто не курит. Ранее к похожим выводам приходили еще несколько научных команд из разных стран. Кроме депрессии, у курильщиков выше риск развития шизофрении и тревожности. Содержащийся в табаке никотин способствует развитию психических заболеваний, полагают ученые.

Опасная привычка

Согласно данным британских специалистов, до четверти взрослых в той или иной мере страдают душевными расстройствами. При этом большинство психически нестабильных людей — как правило, заядлые курильщики. Ученые Королевского колледжа Лондона, проанализировав информацию о 15 тысячах любителей сигарет и 273 тысячах некурящих, подсчитали: 57 процентов участников исследования с психозами уже курили, когда с ними случился первый приступ. Причем у людей, употребляющих табак, болезнь, как правило, давала о себе знать на год раньше.
Вместе с тем опрос шести с половиной тысяч человек старше 40 лет, проведенный в 2015 году, показал: почти 20 процентов курильщиков часто впадают в депрессию и испытывают повышенную тревожность.
Израильские ученые это подтвердили. Две тысячи студентов университетов Белграда и Приштины по их просьбе заполнили анкеты, оценивающие физическое и психическое здоровье. Выяснилось, что у курильщиков признаки клинической депрессии встречаются в два-три раза чаще. Так, подобные состояния фиксировались у 19 процентов молодых белградцев, употребляющих табак, против 11 процентов их некурящих ровесников. В Приштине эти показатели были 14 и четыре процента соответственно.
Кроме того, любители сигарет чаще жаловались на упадок сил и испытывали проблемы в общении с окружающими. Как отмечают авторы работы, их результаты доказывают, что курение вредит не только физическому, но и психическому здоровью. Однако какие именно физиологические механизмы в этом задействованы, пока не ясно.
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Как курение сводит с ума

В конце прошлого года британские генетики попытались объяснить причинно-следственную связь между курением и психическими расстройствами — в частности, шизофренией и депрессией. Проанализировали геномы полумиллиона человек, собрали данные об их здоровье и образе жизни. Затем выделили варианты генов, которые могут отвечать за развитие депрессии и шизофрении, и участки ДНК, связанные с длительностью курения и попытками избавиться от дурной привычки.
Оказалось, что у любителей табака риск заболеть шизофренией в 2,27 раза выше. Также курильщики в два раза чаще страдают хронической депрессией. Что касается пациентов, уже имеющих психиатрический диагноз, то они намного чаще здоровых становятся заядлыми курильщиками и уже не могут отказаться от сигарет.
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Авторы исследования предполагают, что никотин стимулирует высвобождение в мозге нейромедиаторов серотонина и дофамина, а нарушение их синтеза в организме может быть связано с шизофренией и депрессией.
Эту гипотезу подтверждают ученые Университетского колледжа Лондона. Они выяснили, что даже у некурящих с высоким уровнем никотина в крови (так называемые пассивные курильщики) риск психических расстройств на 50 процентов выше.

Страдают все

Согласно работе корейских исследователей, сигареты не только влияют на психическое здоровье, но и способны в будущем спровоцировать поведенческое расстройство у детей курильщика. Речь идет о СДВГ — синдроме дефицита внимания и гиперактивности, которым страдают до трех процентов человечества.
Считается, что это заболевание возникает из-за нарушений в синтезе серотонина и дофамина. А вот почему так происходит, до конца не ясно. Вариантов много — от стресса матери во время беременности до интернет-зависимости самого ребенка.
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Ученые Кенбукского национального университета изучили данные о 23,5 тысячи детей и подростков в возрасте до 18 лет, страдающих СДВГ. Кроме собственно медицинской информации, исследователи получили доступ к сведениям о здоровье и образе жизни родителей и их социоэкономическом статусе.
Установлено, что риск развития синдрома дефицита внимания почти на 60 процентов выше у тех детей, чьи родители выкуривают больше 15 сигарет в день. Причем это не зависит от того, курят ли в семье дома. Кроме того, в группе риска — подростки, чьи отец или мать страдали депрессией.
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