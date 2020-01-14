"Все включено" в пляжных отелях: как сэкономить на летнем отдыхе

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Новогодние праздники закончились, самое время подумать о майских или о летнем отдыхе. У туроператоров в разгаре акции по раннему бронированию. Есть путевки в хорошие "пятерки" всего за 50 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты также выгоднее покупать заранее. О том, сколько пока стоят летние путешествия и как не испортить себе предстоящий отдых, — в материале РИА Новости.

"Пятерка" за 50 тысяч

"Сейчас есть туры на двоих в пятизвездочный отель ("все включено") на высокий сезон в Тунисе за 47 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе крупного туроператора. — Ближе к лету цена увеличится минимум на 30 процентов".

По словам эксперта, это же касается Турции (от 38 тысяч рублей), Болгарии (от 46 тысяч), Испании (от 48 тысяч) и островов Средиземноморья (от 35 тысяч).

Лето-2019 обошлось без потрясений российского туррынка, поэтому путешественники с большей охотой планируют отдых заранее. Так, по словам Дарьи Тороповой, начальника отдела онлайн-сервиса бронирования, на лето-2020 реализовано в 2,5 раза больше туров, чем к середине января прошлого года.

Пока можно довольно выгодно приобрести путевки на майские праздники. Турция ­— от 18 тысяч рублей на человека за неделю. Есть промоцены: шестидневный отдых в пятизвездочном отеле на курорте Обагель обойдется всего в 34 810 рублей на двоих.

Скидки по России — 15-20 процентов. Например, неделя в Сочи — 30-34 тысячи рублей на двоих. "Все включено" на тот же срок в крупном санаторно-курортном комплексе стоит уже 70 тысяч.

Скидки на крымские гостиницы — до 25 процентов. Реально найти вариант семидневного отдыха и за 25 тысяч рублей на двоих с перелетом.

На чем можно сэкономить

Средний чек, естественно, выше. Пакетный тур в Турцию или на Кипр с перелетом и проживанием — 126 тысяч рублей (Тунис — 108, Греция — 132, Испания — 142 тысячи).

Эксперты не советуют экономить на качестве гостиниц. "Иногда поступают жалобы на комфорт. Однако здесь уже проблема собственного выбора", — говорит Дарья Торопова.

Можно сделать ставку на "темную лошадку" — отели, которые только готовятся к открытию. Например, тур в гостиницу категории "четыре звезды" на Крите, располагавшей лишь компьютерной графикой вместо фото, стоил за два месяца до заезда 60 тысяч рублей на десять дней на двоих с перелетом. Потом цена поднялась до 120 тысяч.

Вот чего точно не стоит делать, так это обращаться в неизвестную компанию. Лучше выбрать крупного проверенного туроператора. Проверьте договор: там должны быть указаны все данные фирмы. Обратите внимание на номер в реестре туроператоров, срок действия страховки и самого страховщика. Посмотрите, есть ли у фирмы еще какие-либо активы: гостиницы, авиакомпании. Так вы минимизируете риск остаться без летнего отдыха из-за банкротства туроператора.

В Париж — дешевле, в Москву — дороже

Самостоятельные путешественники также могут сэкономить, планируя отдых заранее. Однако, по словам экспертов, не на всех направлениях. Так, по данным Ирины Рябовол, представителя международного туристического метапоиска, среди популярных направлений 2020 года наиболее привлекательны для раннего бронирования страны Западной и Южной Европы.

Заранее приобретая билеты в Испанию, вы сэкономите 23 процента по сравнению с высоким сезоном, а в Грецию и Францию — 14 процентов. На восемь процентов дешевле обойдется перелет в Турцию, на шесть — в Германию. Максимальный результат у Барселоны (30 процентов) и Сочи (25 процентов).

При этом, отмечают эксперты, России и курортам Балканского полуострова присуща обратная динамика: с приближением высокого сезона цены не растут, а падают. Например, перелет в Москву и Санкт-Петербург дорожает на 37 и десять процентов.

Дальний Восток — исключение. Сейчас авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и Владивосток из Москвы и обратно предлагают за 22-26 тысяч рублей в оба конца, в высокий сезон будет минимум 60-70 тысяч.

Экономия по минимуму, выбор по максимуму

Практически невозможно сэкономить на отелях. Наоборот, при раннем бронировании теряешь деньги. В Барселоне и Ларнаке — от четырех процентов, в Бургасе — до 25 процентов, в Сочи — до 31 процента.

Правда, если нужен качественный популярный отель, лучше поторопиться: мест в высокий сезон часто не хватает.