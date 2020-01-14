Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-14T08:03+0300
https://ria.ru/20200114/1563372985.html
"Все включено" в пляжных отелях: как сэкономить на летнем отдыхе
https://cdn24.img.ria.ru/images/155356/67/1553566775_0:51:3072:1779_1036x0_80_0_0_35ce63da7ee54b4fc44e2519e5dc5faf.jpg
РИА Новости

"Все включено" в пляжных отелях: как сэкономить на летнем отдыхе

08:00 14.01.2020 (обновлено: 08:03 14.01.2020)
8301
© Depositphotos / yanlevПляжная вечеринка
Пляжная вечеринка
© Depositphotos / yanlev
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Новогодние праздники закончились, самое время подумать о майских или о летнем отдыхе. У туроператоров в разгаре акции по раннему бронированию. Есть путевки в хорошие "пятерки" всего за 50 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты также выгоднее покупать заранее. О том, сколько пока стоят летние путешествия и как не испортить себе предстоящий отдых, — в материале РИА Новости.

"Пятерка" за 50 тысяч

"Сейчас есть туры на двоих в пятизвездочный отель ("все включено") на высокий сезон в Тунисе за 47 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе крупного туроператора. — Ближе к лету цена увеличится минимум на 30 процентов".
По словам эксперта, это же касается Турции (от 38 тысяч рублей), Болгарии (от 46 тысяч), Испании (от 48 тысяч) и островов Средиземноморья (от 35 тысяч).
Лето-2019 обошлось без потрясений российского туррынка, поэтому путешественники с большей охотой планируют отдых заранее. Так, по словам Дарьи Тороповой, начальника отдела онлайн-сервиса бронирования, на лето-2020 реализовано в 2,5 раза больше туров, чем к середине января прошлого года.
Самуи
7 января, 11:29Туризм
Специалисты назвали самый популярный у туристов авиамаршрут 2020 года
Пока можно довольно выгодно приобрести путевки на майские праздники. Турция ­— от 18 тысяч рублей на человека за неделю. Есть промоцены: шестидневный отдых в пятизвездочном отеле на курорте Обагель обойдется всего в 34 810 рублей на двоих.
Скидки по России — 15-20 процентов. Например, неделя в Сочи — 30-34 тысячи рублей на двоих. "Все включено" на тот же срок в крупном санаторно-курортном комплексе стоит уже 70 тысяч.
Скидки на крымские гостиницы — до 25 процентов. Реально найти вариант семидневного отдыха и за 25 тысяч рублей на двоих с перелетом.

На чем можно сэкономить

Средний чек, естественно, выше. Пакетный тур в Турцию или на Кипр с перелетом и проживанием — 126 тысяч рублей (Тунис — 108, Греция — 132, Испания — 142 тысячи).
Девушка на пляже
10 января, 08:00Туризм
Где недорого отдохнуть на пляже в январе
Эксперты не советуют экономить на качестве гостиниц. "Иногда поступают жалобы на комфорт. Однако здесь уже проблема собственного выбора", — говорит Дарья Торопова.
Можно сделать ставку на "темную лошадку" — отели, которые только готовятся к открытию. Например, тур в гостиницу категории "четыре звезды" на Крите, располагавшей лишь компьютерной графикой вместо фото, стоил за два месяца до заезда 60 тысяч рублей на десять дней на двоих с перелетом. Потом цена поднялась до 120 тысяч.
Девочка с кенгуру на пляже к югу от Сиднея, Австралия
6 декабря 2019, 08:00Туризм
Как дешево съездить в Австралию. Советы от местных жителей
Вот чего точно не стоит делать, так это обращаться в неизвестную компанию. Лучше выбрать крупного проверенного туроператора. Проверьте договор: там должны быть указаны все данные фирмы. Обратите внимание на номер в реестре туроператоров, срок действия страховки и самого страховщика. Посмотрите, есть ли у фирмы еще какие-либо активы: гостиницы, авиакомпании. Так вы минимизируете риск остаться без летнего отдыха из-за банкротства туроператора.

В Париж — дешевле, в Москву — дороже

Самостоятельные путешественники также могут сэкономить, планируя отдых заранее. Однако, по словам экспертов, не на всех направлениях. Так, по данным Ирины Рябовол, представителя международного туристического метапоиска, среди популярных направлений 2020 года наиболее привлекательны для раннего бронирования страны Западной и Южной Европы.
Заранее приобретая билеты в Испанию, вы сэкономите 23 процента по сравнению с высоким сезоном, а в Грецию и Францию — 14 процентов. На восемь процентов дешевле обойдется перелет в Турцию, на шесть — в Германию. Максимальный результат у Барселоны (30 процентов) и Сочи (25 процентов).
Свинья-копилка и чемодан
9 октября 2019, 06:12Туризм
Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
При этом, отмечают эксперты, России и курортам Балканского полуострова присуща обратная динамика: с приближением высокого сезона цены не растут, а падают. Например, перелет в Москву и Санкт-Петербург дорожает на 37 и десять процентов.
Дальний Восток — исключение. Сейчас авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и Владивосток из Москвы и обратно предлагают за 22-26 тысяч рублей в оба конца, в высокий сезон будет минимум 60-70 тысяч.

Экономия по минимуму, выбор по максимуму

Практически невозможно сэкономить на отелях. Наоборот, при раннем бронировании теряешь деньги. В Барселоне и Ларнаке — от четырех процентов, в Бургасе — до 25 процентов, в Сочи — до 31 процента.
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
24 июня 2019, 00:03Туризм
Названы зарубежные курорты, где отдых дешевле 50 тысяч рублей
Правда, если нужен качественный популярный отель, лучше поторопиться: мест в высокий сезон часто не хватает.
Обычно туристы заранее бронируют известные сетевые гостиницы уровня "четыре и пять звезд". Речь идет прежде всего о семьях с детьми, которые точно знают, какой они хотят отдых. Чаще всего раннее бронирование объясняется не экономией, а желанием успеть выкупить по оптимальной цене номер в конкретном отеле с высоким рейтингом. Ближе к дате вылета, как правило, подобных предложений не остается, либо они серьезно дорожают.
Футбольный болельщик фотографируется на фоне фонтанов Большого каскада в Государственном музее-заповеднике Петергоф в дни проведения чемпионата мира по футболу ФИФА-2018
5 июня 2019, 06:02Туризм
Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
4011210
ТуризмТуризмтуристыМаршруты - ТуризмКрит (остров)БургасКипрМоскваТунис (страна)ФранцияСочиГрецияТурцияВладивостокКрымБарселонаПетропавловск-КамчатскийРоссияБолгарияИспанияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
14:55Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения
14:55В Раде предрекли украинцам рабство
14:52Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти
14:52Депутат Госдумы поделился мнением о словах президента Эстонии
14:50В Москве организуют около 40 мест для крещенских купаний
14:48Матвиенко отметила авторитет Счетной палаты на международной арене
14:42Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
14:41В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
14:36Матвиенко пожелала Счетной палате оставаться "всевидящим оком"
Лента новостейМолния