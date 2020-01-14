Счетная палата России

Образованию Счетной палаты предшествовал ряд учреждений в России, осуществлявших контрольно-ревизионную функцию. Первым органом государственного финансового контроля был Счетный приказ, созданный в 1647 году . Однако он был не постоянно действующим учреждением, а, скорее, временной комиссией.

В 1717 году царем Петром I была создана Ревизион-коллегия , упраздненная в 1788 году в связи с губернской реформой. В XIX – начале ХХ веках ее функции осуществлял Государственный контроль Российской империи. После Октябрьской революции в советское время были созданы Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин, РКИ), Комиссия советского контроля при Совете народных комиссаров СССР, затем Комитет народного контроля СССР и другие высшие контрольные органы.

В 1992 году Верховный Совет Российской Федерации образовал Контрольно-бюджетный комитет при Верховном Совете Российской Федерации, на который возлагался контроль за исполнением бюджета, соблюдением законности и повышением эффективности расходования государственных средств. В 1993 году он был передан в ведение правительства, в апреле 1994 года – Государственной Думы. 30 декабря 1994 года Контрольно-бюджетный комитет был ликвидирован в связи с принятием Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации"

Счетная палата подотчетна Федеральному Собранию РФ. Она обладает организационной, функциональной, а также финансовой независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Ее деятельность не может быть приостановлена, в том числе в связи с роспуском Государственной Думы.

Миссия Счетной палаты – содействовать справедливому и ответственному государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития российского общества и достойной жизни человека.

Задачами Счетной палаты являются:

- организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;

- аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации;

- определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам России порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, в том числе для целей стратегического планирования в Российской Федерации;

- анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, выработка предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного процесса в целом;

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов;

- определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов России;

- контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в Центральном банке РФ, уполномоченных банках и иных кредитных организациях России;

Согласно "Стратегии развития Счетной палаты на 2018-2024 годы" , стратегической целью Счетной палаты является расширение возможностей достижения национальных целей за счет совершенствования системы государственного аудита в Российской Федерации.

Счетная палата РФ входит в Международную организацию высших органов аудита ИНТОСАИ. Как председатель ИНТОСАИ в 2019-2021 годах и вице-председатель в 2022-2024 годах играет ведущую роль в установлении лучших практик и разработке стандартов на мировом уровне.

Председатель Счетной палаты назначается на должность Государственной Думой, заместитель председателя Счетной палаты – Советом Федерации по представлению президента сроком на шесть лет. Также по представлению президента России Совет Федерации и Государственная Дума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать указанные должности более двух сроков подряд.

В 2018 году Счетной палатой было проведено 419 мероприятий, из них 278 контрольных, 67 экспертно-аналитических. На основании поручений и обращений президента РФ, постановлений, предложений и обращений палат Федерального Собрания, а также обращений органов прокуратуры, правоохранительных органов и органов государственной безопасности было осуществлено 78 мероприятий