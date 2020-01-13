Автор видео о "работе" полиции в Петербурге отчислился из колледжа

Ранее в интернете был размещен видеоролик, где молодой человек рассказывает о плюсах работы в полиции. В частности, герой ролика в ироничном ключе утверждает, что полицейских боятся граждане и любят девушки. В конце видео молодой человек изображает ситуацию, когда "полицейский" подбрасывает человеку наркотики.