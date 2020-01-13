Автор видео о "работе" полиции в Петербурге отчислился из колледжа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Студент полицейского колледжа в Петербурге Руслан Ахмедов, снявший пародийный ролик о работе в полиции, отчислился из колледжа по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.
Ранее в интернете был размещен видеоролик, где молодой человек рассказывает о плюсах работы в полиции. В частности, герой ролика в ироничном ключе утверждает, что полицейских боятся граждане и любят девушки. В конце видео молодой человек изображает ситуацию, когда "полицейский" подбрасывает человеку наркотики.
"Руслан отчислился по собственному желанию", - сказал представитель колледжа.
Ранее в полиции РИА Новости заявили, что этот колледж не имеет никакого отношения к ГУ МВД. После того как видео вызвало общественный резонанс, его автор снял новый ролик, где заявил, что он не хотел никого оскорбить этим "юмористическим контентом".
25 октября 2019, 11:08Курганская полиция начала проверку после публикации пародии на губернатора