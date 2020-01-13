Путин и Меркель провели телефонный разговор

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе германской стороны.
10 января, 08:00Удастся ли Путину и Эрдогану замирить Ливию
Российский лидер также проинформировал Меркель о межливийских переговорах, которые ранее прошли в Москве. По их итогам несколько сторон конфликта подписали соглашение о перемирии, третья сторона — глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар — взял время до утра вторника. Ожидается, что он также подпишет документ.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.