Лавров назвал деструктивной концепцию США в Индо-Тихоокеанском регионе

"Индийский океан должен быть не ареной соперничества, а зоной сотрудничества прибрежных и островных государств, совместными усилиями создающих условия для устойчивого социально-экономического развития", - сказал Лавров в интервью ланкийской газете "Дэйли ньюс".

"К сожалению, в последнее время мы наблюдаем настойчивые попытки внерегиональных сил переформатировать сложившийся порядок под решение собственных узкокорыстных задач. Продвигаемая США концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" несет в себе не объединительный, а деструктивный потенциал. Его истинная цель – разделить государства региона на "группы по интересам", ослабить многосторонние начала функционирования региональной системы межгосударственных отношений, чтобы установить собственное доминирование", - добавил глава МИД РФ.