Лавров назвал деструктивной концепцию США в Индо-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Продвигаемая США концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", деструктивна, ее цель - разделить страны региона на "группы по интересам", заявил в преддверии визита в Шри-Ланку глава российского МИД Сергей Лавров.
"Индийский океан должен быть не ареной соперничества, а зоной сотрудничества прибрежных и островных государств, совместными усилиями создающих условия для устойчивого социально-экономического развития", - сказал Лавров в интервью ланкийской газете "Дэйли ньюс".
"К сожалению, в последнее время мы наблюдаем настойчивые попытки внерегиональных сил переформатировать сложившийся порядок под решение собственных узкокорыстных задач. Продвигаемая США концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" несет в себе не объединительный, а деструктивный потенциал. Его истинная цель – разделить государства региона на "группы по интересам", ослабить многосторонние начала функционирования региональной системы межгосударственных отношений, чтобы установить собственное доминирование", - добавил глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что любые новые идеи, касающиеся стратегического развития региона, "должны способствовать формированию там общего пространства сотрудничества".
"Региональную архитектуру следует выстраивать сообща, на принципах неделимости безопасности, верховенства международного права, невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой", - констатировал министр.