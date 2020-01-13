Эксперты оценили планы НАТО ответить на размещение "Искандеров"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские эксперты рассказали о возможных вариантах ответа Российские эксперты рассказали о возможных вариантах ответа НАТО на размещение российских комплексов "Искандер-М" с новой ракетой 9М729.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о планах блока отреагировать на размещение "Искандеров" на территории России . По его словам, члены НАТО уже согласовали ответные меры.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам Дмитрия Стефановича, США могут скрывать под обычными вооружениями новые крылатые и баллистические ракеты средней дальности, которые планируют разместить в Европе. Именно это, считает он, и станет ответом, о котором говорил Столтенберг.

По словам эксперта, примером такого оружия может служить оперативно-тактическая ракета, создаваемая в рамках проекта Precision Strike Missile, заменившая комплекс ATACMS. Стефанович считает, что дальность полета такой ракеты будет превышать 500 километров.

В комментарии РБК он обратил внимание, что Вашингтон активно занимается разработкой этого типа вооружений. Он также считает, что США не планируют размещать на территории европейских государств ядерное оружие.

Помимо этого, авиация НАТО будет активнее патрулировать российские границы. Эксперт предположил, что Вашингтон сформирует арсенал авиационных средств поражения в Европе, а затем будет экспортировать их союзникам по НАТО.

Россия также способна ответить альянсу, считает Стефанович.

"Сухопутные гиперзвуковой "Циркон" и крылатый "Калибр" станут для НАТО куда большей проблемой, чем "виртуальная" 9M729, равно как и появление наследников "Першингов" и "Грифонов" в Европе заставят резко менять приоритеты военного строительства в России", — заявил он.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН генерал Михаил Дворкин также считает, что под ответными мерами Столтенберг подразумевает размещение неядерных вооружений.

По его словам, они могут разместить у границ России комплексы наземного базирования, оснащенные ракетами "Томагавк".

В США и вслед за ними в НАТО считают, что ракета 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — якобы имеет дальность более 500 километров, что стало поводом для выхода Соединенных Штатов из этого ключевого международного соглашения.

В Москве, в свою очередь, не раз отвергали подозрения США и отмечали, что претензии к 9М729 стали только поводом для выхода из договора, а причина заключается в стремлении разместить собственные ракеты средней дальности у границ Китая.