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Краснодарский край
2020-01-13T23:01+0300
https://ria.ru/20200113/1563382804.html
Уровень газификации Кубани превысил 83% по итогам 2019 года
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РИА Новости

Уровень газификации Кубани превысил 83% по итогам 2019 года

23:01 13.01.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Уровень газификации Краснодарского края превысил 83% по итогам 2019 года, однако без сетевого газа все еще остаются 592 населенных пункта региона, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).
Уточняется, что председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел в понедельник совещание, на котором был рассмотрен вопрос газификации населенных пунктов региона. По данным спикера краевого парламента, уровень газификации Кубани – один из самых высоких среди субъектов Российской Федерации. На сегодня он достиг 83,2%, что значительно выше среднероссийских показателей.
"Мы не можем останавливаться на достигнутом, необходимо максимально обеспечить газом население, объекты социальной и производственной инфраструктуры. До настоящего времени не газифицированы сетевым газом 592 населенных пункта. И это в основном горная местность, труднодоступные места Краснодарского края", – приводятся в сообщении слова председателя ЗСК.
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Уточняется, что реализация краевых и инвестиционных программ позволяет сетевому газу постепенно добираться в самые отдаленные уголки региона. Отмечается, что за последние пять лет уровень газификации вырос Кубани на 9%. "В прошлом году было проложено свыше тысячи километров газопроводов, к сети подключены более 30 тысяч домовладений и квартир", - пояснили в ЗСК.
Отдельно на совещании была рассмотрена газификация сельской местности – это важнейший фактор дальнейшего развития аграрной отрасли.
Как добавили в ведомстве, сдерживающий фактор газификации – отсутствие возможности софинансирования из краевого бюджета расходов на проектно-сметную документацию (ПСД). По словам участников совещания, в текущем году планируется решить эту проблему, включив финансирование подготовки ПСД в расходные обязательства краевого бюджета. Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель добавил, что серьезным вызовом является нехватка пропускной способности примерно четверти газораспределительных станций. Необходима модернизация ряда ГРС, перераспределение нагрузки. "Предлагаемые депутатами способы решения этой и других проблем газоснабжения вошли в принятую в завершении совещания резолюцию", - заключили в ЗСК.
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