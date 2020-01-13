Уровень газификации Кубани превысил 83% по итогам 2019 года

КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Уровень газификации Уровень газификации Краснодарского края превысил 83% по итогам 2019 года, однако без сетевого газа все еще остаются 592 населенных пункта региона, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).

Уточняется, что председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел в понедельник совещание, на котором был рассмотрен вопрос газификации населенных пунктов региона. По данным спикера краевого парламента, уровень газификации Кубани – один из самых высоких среди субъектов Российской Федерации. На сегодня он достиг 83,2%, что значительно выше среднероссийских показателей.

"Мы не можем останавливаться на достигнутом, необходимо максимально обеспечить газом население, объекты социальной и производственной инфраструктуры. До настоящего времени не газифицированы сетевым газом 592 населенных пункта. И это в основном горная местность, труднодоступные места Краснодарского края", – приводятся в сообщении слова председателя ЗСК.

Уточняется, что реализация краевых и инвестиционных программ позволяет сетевому газу постепенно добираться в самые отдаленные уголки региона. Отмечается, что за последние пять лет уровень газификации вырос Кубани на 9%. "В прошлом году было проложено свыше тысячи километров газопроводов, к сети подключены более 30 тысяч домовладений и квартир", - пояснили в ЗСК.

Отдельно на совещании была рассмотрена газификация сельской местности – это важнейший фактор дальнейшего развития аграрной отрасли.