Лавров обсудит перспективы сотрудничества в ходе визита в Шри-Ланку

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Шри-Ланку планирует обсудить возможность поставок в страну российской техники, а также перспективы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и сфере информационных технологий. В преддверии визита Лавров дал интервью ланкийской газете "Дэйли ньюс".
Российский министр 14 января в Коломбо будет принят президентом Шри-Ланки и премьер-министром этого государства, а также проведет переговоры с министром иностранных дел.
Лавров отметил, что в последние годы объем российско-ланкийской торговли колеблется вокруг отметки в 400 миллионов долларов, в то время как главы государств поставили задачу увеличить товарооборот до 700 миллионов долларов.
По его словам, одной из мер по наращиванию товарооборота могла бы стать диверсификация номенклатуры ланкийского экспорта, около 90% которого приходится сейчас всего на две товарные позиции – чай и текстиль.
"Россия готова предложить Шри-Ланке продукцию отечественных предприятий, в частности, авиастроительных. Налицо хорошие перспективы взаимодействия в энергетическом секторе, налаживания кооперации в сельском хозяйстве и в области внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий", - сказал Лавров. Он отметил также важность сферы туризма, поскольку Шри-Ланка стала популярным направлением отдыха у россиян.
"Рассчитываю, что эти и другие вопросы практической кооперации будут предметно обсуждены в ходе моего визита в вашу страну", - заявил министр.
Лавров также указал, что за последние 25-30 лет модель торгово-экономического сотрудничества двух стран претерпела серьезные изменения. "Ведущая роль перешла от государственного сектора к частному, что связано, прежде всего, с рыночными преобразованиями в отечественной экономике", - пояснил он.
По данным ФТС России, объем взаимной торговли по итогам 2018 года достиг 400,1 миллиона долларов (российский экспорт – 105,7 миллиона долларов, импорт – 294,4 миллиона долларов). В январе-октябре 2019 года этот показатель составил 327,8 миллиона долларов. Шри-Ланка поставляет в Россию продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (главным образом чай), а также текстильные изделия. Наша страна экспортирует в Шри-Ланку продукцию металлургической, химической промышленности, продовольствие, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, минеральные продукты.