Лавров обсудит перспективы сотрудничества в ходе визита в Шри-Ланку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Шри-Ланку планирует обсудить возможность поставок в страну российской техники, а также перспективы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и сфере информационных технологий. В преддверии визита Лавров дал интервью ланкийской газете "Дэйли ньюс".

Российский министр 14 января в Коломбо будет принят президентом Шри-Ланки и премьер-министром этого государства, а также проведет переговоры с министром иностранных дел.

Лавров отметил, что в последние годы объем российско-ланкийской торговли колеблется вокруг отметки в 400 миллионов долларов, в то время как главы государств поставили задачу увеличить товарооборот до 700 миллионов долларов.

По его словам, одной из мер по наращиванию товарооборота могла бы стать диверсификация номенклатуры ланкийского экспорта, около 90% которого приходится сейчас всего на две товарные позиции – чай и текстиль.

"Россия готова предложить Шри-Ланке продукцию отечественных предприятий, в частности, авиастроительных. Налицо хорошие перспективы взаимодействия в энергетическом секторе, налаживания кооперации в сельском хозяйстве и в области внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий", - сказал Лавров. Он отметил также важность сферы туризма, поскольку Шри-Ланка стала популярным направлением отдыха у россиян.

"Рассчитываю, что эти и другие вопросы практической кооперации будут предметно обсуждены в ходе моего визита в вашу страну", - заявил министр.

Лавров также указал, что за последние 25-30 лет модель торгово-экономического сотрудничества двух стран претерпела серьезные изменения. "Ведущая роль перешла от государственного сектора к частному, что связано, прежде всего, с рыночными преобразованиями в отечественной экономике", - пояснил он.