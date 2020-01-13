Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Ранее они объявили, что хотят начать зарабатывать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий. Кроме того, они решили больше времени проводить в Северной Америке. Изначально родственники не согласились с таким решением.
Однако, по словам королевы Елизаветы Второй, семья поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь. Она отметила, что относится к их выбору с уважением и пониманием.
"Это сложный для моей семьи вопрос, необходимо еще многое сделать. Я попросила принять окончательное решение в ближайшие дни", — говорится в заявлении.
Елизавета Вторая вызвала на ковер не только внука Гарри, но и его брата Уильяма и их отца принца Чарльза. Во дворце также присутствовали все члены королевской семьи.