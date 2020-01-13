Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020

Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020

© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020

Ранее они объявили, что хотят начать зарабатывать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий. Кроме того, они решили больше времени проводить в Северной Америке. Изначально родственники не согласились с таким решением.

Однако, по словам королевы Елизаветы Второй, семья поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь. Она отметила, что относится к их выбору с уважением и пониманием.

"Это сложный для моей семьи вопрос, необходимо еще многое сделать. Я попросила принять окончательное решение в ближайшие дни", — говорится в заявлении.