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Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
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РИА Новости

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

21:51 13.01.2020 (обновлено: 09:16 14.01.2020)
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© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool PhotoБританский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
© AP Photo / Daniel Leal-Olivas/Pool Photo
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Ранее они объявили, что хотят начать зарабатывать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий. Кроме того, они решили больше времени проводить в Северной Америке. Изначально родственники не согласились с таким решением.
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Однако, по словам королевы Елизаветы Второй, семья поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь. Она отметила, что относится к их выбору с уважением и пониманием.
"Это сложный для моей семьи вопрос, необходимо еще многое сделать. Я попросила принять окончательное решение в ближайшие дни", — говорится в заявлении.
Елизавета Вторая вызвала на ковер не только внука Гарри, но и его брата Уильяма и их отца принца Чарльза. Во дворце также присутствовали все члены королевской семьи.
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Меган МарклПринц ГарриЕлизавета IIВеликобританияКанадаВ мире
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