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2020-01-13T20:38+0300
https://ria.ru/20200113/1563380919.html
В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
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РИА Новости

В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

20:25 13.01.2020 (обновлено: 20:38 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВозложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве
Возложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские политики и дипломаты упрекнули польских коллег в неуважении к истории из-за решения Варшавы не отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала позицию польских коллег очевидной тенденцией.

"Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?" — написала она в фейсбуке.

По мнению Захаровой, подобные решения приводят к искажению исторических фактов.
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"Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", — возмутилась она.
Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, заявил, что Польша демонстрировала неуважение к истории еще в советское время.

"Тем не менее я убежден в том, что мировое сообщество, которое не ангажировано и стремится объективно оценивать историю, не понимает и не одобряет поведения поляков", — сказал он в комментарии RT.

Также парламентарий отметил, что подобное поведение не способствует усилению авторитета Польши на мировой арене.
Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции.
Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
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ПольшаРоссияСССРВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Не нужно удивляться, для Варшавы день "освобождения" советами стал днем второй оккупации, которая длилась 45 лет.. Поляки вспомнят всех погибших 8 мая и если будет желание, посмотрят 9-ого включения празднований в Москве.
13 января, 20:34
Semen Altov
151007103
У поляков после войны была своя государственность. Территория Польши "приросла" частью Восточной Пруссии. Какую судьбу полякам уготовил Гитлер, общеизвестно. И вы хотите сказать что это равнозначно? Абсурд!
13 января, 20:41
валера удовиченко
10220103
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