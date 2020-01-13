В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские политики и дипломаты упрекнули польских коллег в неуважении к истории из-за решения Варшавы не отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала позицию польских коллег очевидной тенденцией.
"Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?" — написала она в фейсбуке.
По мнению Захаровой, подобные решения приводят к искажению исторических фактов.
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"Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", — возмутилась она.
Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, заявил, что Польша демонстрировала неуважение к истории еще в советское время.
"Тем не менее я убежден в том, что мировое сообщество, которое не ангажировано и стремится объективно оценивать историю, не понимает и не одобряет поведения поляков", — сказал он в комментарии RT.
Также парламентарий отметил, что подобное поведение не способствует усилению авторитета Польши на мировой арене.
Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции.
Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".