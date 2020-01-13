Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение в связи с планами Варшавы не отмечать официально 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье.
Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).
11 января, 08:00Большая ошибка Польши
Ранее представитель пресс-службы Варшавы сообщил РИА Новости, что город не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
"Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?" - написала Захарова на своей странице в Facebook.
По ее словам, одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются.
"Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Первого сентября в Варшаве прошли памятные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.