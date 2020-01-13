Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города

Ранее представитель пресс-службы Варшавы сообщил РИА Новости, что город не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

По ее словам, одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются.

"Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Первого сентября в Варшаве прошли памятные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.