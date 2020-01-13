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2020-01-13T20:28+0300
https://ria.ru/20200113/1563380431.html
Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
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РИА Новости

Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города

20:12 13.01.2020 (обновлено: 20:28 13.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение в связи с планами Варшавы не отмечать официально 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье.
Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).
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Большая ошибка Польши
Ранее представитель пресс-службы Варшавы сообщил РИА Новости, что город не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
"Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?" - написала Захарова на своей странице в Facebook.
По ее словам, одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются.
"Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Первого сентября в Варшаве прошли памятные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
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Мария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)МИД РФПольшаМоскваРоссияВаршаваВ мире
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