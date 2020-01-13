Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации

"Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве", — заявила собеседница агентства.

Она рассказала, что в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами, с целью отметить эту дату". Тем не менее представитель Варшавы по приглашению Союза солдат Войска польского возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, добавили в пресс-службе.