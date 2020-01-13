Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации

ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. Варшава не будет официально отмечать 75-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщила РИА Новости представитель городской пресс-службы.
"Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве", — заявила собеседница агентства.
Она рассказала, что в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами, с целью отметить эту дату". Тем не менее представитель Варшавы по приглашению Союза солдат Войска польского возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, добавили в пресс-службе.
Семнадцатого января 1945 года советские войска освободили Варшаву от немецкой оккупации. В Москве в честь этой памятной даты будет дан салют: в небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков.
17 января 2015, 10:00Освобождение Варшавы от немецко-фашистских захватчиков