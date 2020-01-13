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https://ria.ru/20200113/1563374434.html
Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации
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РИА Новости

Варшава не будет отмечать 75-летие освобождения от немецкой оккупации

17:35 13.01.2020 (обновлено: 18:10 13.01.2020)
22105
© AP Photo / Alik KepliczВоеннослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. Варшава не будет официально отмечать 75-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщила РИА Новости представитель городской пресс-службы.

"Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве", — заявила собеседница агентства.

Она рассказала, что в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами, с целью отметить эту дату". Тем не менее представитель Варшавы по приглашению Союза солдат Войска польского возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, добавили в пресс-службе.
Семнадцатого января 1945 года советские войска освободили Варшаву от немецкой оккупации. В Москве в честь этой памятной даты будет дан салют: в небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков.
Ежи Сивец Джур из батальона Густав , бросает ручную гранату на позиции немцев в Старом городе, конец августа 1944
17 января 2015, 10:00
Освобождение Варшавы от немецко-фашистских захватчиков
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Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаВаршаваВ мире
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Valery Petrov
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13 января, 17:52
alfamars
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