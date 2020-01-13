МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии

АФИНЫ, 13 янв - РИА Новости. Греция выступает за мирное урегулирование в Греция выступает за мирное урегулирование в Ливии , а решающим и очень важным считает, помимо установления мира, признание недействительным соглашений между Триполи и Турцией, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров Афинах с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж , контролирующий лишь часть территории Ливии, в конце ноября подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве. В Греции называют меморандумы незаконными и утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции. Афины добиваются от международного сообщества признания их ничтожными.

После переговоров Дендиаса и Христодулидиса журналисты попросили прокомментировать развитие ситуации вокруг Ливии - встречу двух сторон в Москве, планы конференции по Ливии в Германии, переговоры президента Турции и премьера Италии.

"Для нас решающим и очень важным, помимо мира в средиземноморской стране, является признание несуществующими и недействительными этих двух так называемых соглашений. Поэтому наша деятельность в более широком контексте преследует именно эти цели", - сказал Дендиас.

По его словам, в среду он обсудит этот вопрос с марокканским руководством и затем с Алжиром и Тунисом.

"В любом случае, это предмет наших дискуссий со всеми странами региона и Персидского залива, а также с нашими партнерами по Европейскому союзу. Это наши приоритеты", - сказал Дендиас.

По его словам, соглашения Турции с правительством Триполи явно нарушают международное право, не имеют юридической силы, нарушают суверенитет третьих стран в Средиземноморье, дестабилизируют ситуацию как в самой Ливии, так и в более широком регионе.

Дендиас сообщил, что обсудил с главой МИД Кипра координацию действий двух стран, реализацию таких инициатив, как недавнее подписание соглашения по газопроводу EastMed, партнерские отношения со странами региона.

"Конечно, мы много говорили о незаконных и провокационных действиях Турции в средиземноморском регионе. Действия, которые больше не ограничиваются Эгейским морем и морской зоной Республики Кипр", - сказал министр.

По его словам, обсуждались перспективы урегулирования кипрской проблемы.

По итогам переговоров был подписан меморандум о политических консультациях и техническом сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран.

Глава МИД Кипра заявил, что целью Республики Кипр является немедленное возобновление переговоров по кипрскому урегулированию с того места, где они остановились в Кран-Монтане. Он выразил надежду, что Турция отреагирует на эти усилия решить проблему на основе двухзональной двухобщинной федерации и резолюций ООН. Христодулидис считает, что решение кипрской проблемы окажет позитивное воздействие как на греко-турецкие отношения, так и на ситуацию в регионе и на европейско-турецкие отношения.

Христодулидис высказался за более активное участие ЕС в решении важных международных и региональных вопросов.

На вопрос, удовлетворена ли Никосия санкциями Евросоюза в отношении Турции, Христодулидис ответил, что Европейский союз дал правильные и необходимые сигналы Турции. Первое обсуждение этого вопроса по существу запланировано на следующей неделе в Брюсселе, сказал он.