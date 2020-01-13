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Россия и Турция будут содействовать реализации договоренностей в Ливии
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РИА Новости

Россия и Турция будут содействовать реализации договоренностей в Ливии

19:24 13.01.2020 (обновлено: 19:26 13.01.2020)
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© Фото : МИД РФГлава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
© Фото : МИД РФ
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия и Турция будут оказывать поддержку ливийским сторонам для реализации договоренностей, достигнутых на переговорах в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Турецкие и российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации тех договоренностей, о которых сейчас идут переговоры", - сказал Лавров журналистам.
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Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии шли в Москве более шести часов. Основными вопросами являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву. В российской столице также находятся глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри и председатель парламента Акиля Салех.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международного признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджАкиля СалехХалифа ХафтарСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинМоскваЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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