Лавров: Хафтар попросил время на изучение соглашения о перемирии

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, но глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Председатель правительства Национального единства Ливии, господин (Файез) Саррадж (глава Правительства нацсогласия Ливии), и председатель государственного совета, господин (Халед) Мишри (глава высшего госсовета Ливии), его только что подписали", - сказал Лавров журналистам.
"Маршал Хафтар, командующий ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием. Я надеюсь, это решение будет позитивным", - добавил глава МИД РФ.
Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии шли в Москве более шести часов. Основными вопросами являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву. В российской столице также находятся глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри и председатель парламента Акиля Салех.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международного признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.