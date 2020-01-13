Лавров: Хафтар попросил время на изучение соглашения о перемирии

"Председатель правительства Национального единства Ливии, господин (Файез) Саррадж (глава Правительства нацсогласия Ливии), и председатель государственного совета, господин (Халед) Мишри (глава высшего госсовета Ливии), его только что подписали", - сказал Лавров журналистам.

"Маршал Хафтар, командующий ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием. Я надеюсь, это решение будет позитивным", - добавил глава МИД РФ.