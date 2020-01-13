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Источник опроверг заявление о готовившемся теракте на мосту в Крым
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РИА Новости

Источник опроверг заявление о готовившемся теракте на мосту в Крым

18:32 13.01.2020 (обновлено: 18:42 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Источник в российских силовых структурах, комментируя по просьбе РИА Новости слова депутата Госдумы Константина Затулина о якобы планировавшемся в декабре 2019 года теракте на Крымском мосту, опроверг это заявление.
"Это не так",- заявил собеседник агентства.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире канала "Россия-1" заявил, что СБУ готовила теракт перед проездом президента РФ Владимира Путина по Крымскому мосту в конце 2019 года.
Мост в Крым - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением. Движение поездов по железнодорожной части моста в Крым из Краснодарского края было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.
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Крымский мостСлужба безопасности УкраиныГосдума РФКонстантин ЗатулинПроисшествия
Популярные комментарии
РИА а что за "источник" в силовых структурах? (поломойка) и почему нельзя официально обратиться к силовым структурам по поводу заявления Затулина? (где вам бы ответили "да" "нет" ил "без комментариев")
13 января, 18:57
тимм77 тимм77
1900002
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