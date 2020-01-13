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Медиавойны
2020-01-13T18:34+0300
https://ria.ru/20200113/1563376979.html
На Украине в гостинице прекратили трансляцию семи российских каналов
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РИА Новости

На Украине в гостинице прекратили трансляцию семи российских каналов

18:31 13.01.2020 (обновлено: 18:34 13.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина с пультом от телевизора
Женщина с пультом от телевизора
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Женщина с пультом от телевизора. Архивное фото
КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания прекратил трансляцию семи российских телеканалов в гостинично-ресторанном комплексе в Хмельницкой области, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
По данным ведомства, в Нацсовет поступила информация о незаконной ретрансляции иностранных программ в одном из гостинично-ресторанных комплексов города Шепетовка. Для проверки этой информации в комплекс выехали представители Нацсовета и Службы безопасности Украины.
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"Была зафиксирована ретрансляция семи иностранных телепрограмм, в отношении которых установлены ограничения для распространения на территории Украины: "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", "Россия-24", "Russia Today TV", "Союз" (Православная телекомпания "Союз"), "TBN" ("Телерадиосеть Благих Новостей"), "ТНТ"… Ретрансляция указанных телепрограмм в этом заведении прекращена", - говорится в сообщении.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".
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