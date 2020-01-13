На Украине в гостинице прекратили трансляцию семи российских каналов

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Национальный совет Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания прекратил трансляцию семи российских телеканалов в гостинично-ресторанном комплексе в Хмельницкой области , сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

По данным ведомства, в Нацсовет поступила информация о незаконной ретрансляции иностранных программ в одном из гостинично-ресторанных комплексов города Шепетовка. Для проверки этой информации в комплекс выехали представители Нацсовета и Службы безопасности Украины.

"Была зафиксирована ретрансляция семи иностранных телепрограмм, в отношении которых установлены ограничения для распространения на территории Украины: "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", "Россия-24", "Russia Today TV", "Союз" (Православная телекомпания "Союз"), "TBN" ("Телерадиосеть Благих Новостей"), "ТНТ"… Ретрансляция указанных телепрограмм в этом заведении прекращена", - говорится в сообщении.

На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.