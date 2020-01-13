Переговоры в Москве о соглашении по Ливии продолжаются шесть часов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел и обороны России и Турции уже около шести часов обсуждают на консультациях в Министры иностранных дел и обороны России и Турции уже около шести часов обсуждают на консультациях в Москве с главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем и главой Ливийской национальной армии, маршалом Халифой Хафтаром возможность заключения между ливийскими сторонами соглашения о прекращения огня, передает корреспондент РИА Новости.

Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились отдельными встречами делегаций друг с другом.

Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.

Как ранее сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов, в Москву помимо Сарраджа и Хафтара должны были прибыть также глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри и спикер парламента, заседающего на востоке страны, Агила Салех.

В МИД РФ, анонсируя встречу в Москве, заявили, что межливийские контакты под эгидой глав МИД и МО России и Турции проходят в Москве в развитие стамбульской инициативы президентов РФ и Турции по итогам саммита 8 января.

Как сообщил ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники, проект соглашение о прекращении огня включает в себя взаимный отвод войск, прекращение огня под контролем России и эгидой ООН, прекращение переброски турецких войск в Ливию. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.