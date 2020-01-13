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2020-01-13T14:14+0300
https://ria.ru/20200113/1563364261.html
СМИ узнали детали готовящегося соглашения о прекращении огня в Ливии
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РИА Новости

СМИ узнали детали готовящегося соглашения о прекращении огня в Ливии

14:14 13.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZetouniСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© REUTERS / Ismail Zetouni
Ситуация в Ливии. Архивное фото
ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня, которое готовится для подписания в Москве между главами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА), включает в себя взаимный отвод войск, прекращение огня под контролем России и эгидой ООН, прекращение переброски турецких войск в Ливию, сообщили в понедельник источники телеканалу "Аль-Арабия".
"Соглашение, по нашим данным, включает следующие пункты: Россия будет контролировать прекращение огня и отправит делегации в Ливию для наблюдения за этим процессом, прекращение отправки турецких войск в Триполи, международный контроль в лице ООН за соблюдением договоренности о прекращении огня; в рамках перемирия силы ПНА и ЛНА возвращаются без всяких условий на свои позиции", - сообщает телеканал.
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Кроме того, согласно его источникам, ливийские стороны должны согласиться на решение проблем только политическим путем, разделение полномочий и задач между ПНС, ливийским парламентом на востоке страны и командующим армией Халифой Хафтаром, за Ливийской национальной армией закрепляется задача по борьбе с терроризмом и террористическими организациями, которая будет идти в координации с главой ПНС. Источники указали, что в документе прописан международный контроль за морскими и наземными границами, на ЛНА возлагается задача по обеспечению безопасности нефтяных и газовых месторождений.
Ранее в понедельник в Москве начались российско-турецкие переговоры в формате "2+2" (главы МИД и МО стран), посвящённые ливийскому урегулированию. Позже к ним присоединятся представители Ливии, которые уже прибыли в особняк МИД России.
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В конце декабря ПНС запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке.
Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 9 января согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 января 2019
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