СМИ узнали детали готовящегося соглашения о прекращении огня в Ливии

ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня, которое готовится для подписания в Москве между главами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА), включает в себя взаимный отвод войск, прекращение огня под контролем Соглашение о прекращении огня, которое готовится для подписания в Москве между главами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА), включает в себя взаимный отвод войск, прекращение огня под контролем России и эгидой ООН, прекращение переброски турецких войск в Ливию , сообщили в понедельник источники телеканалу " Аль-Арабия ".

"Соглашение, по нашим данным, включает следующие пункты: Россия будет контролировать прекращение огня и отправит делегации в Ливию для наблюдения за этим процессом, прекращение отправки турецких войск в Триполи, международный контроль в лице ООН за соблюдением договоренности о прекращении огня; в рамках перемирия силы ПНА и ЛНА возвращаются без всяких условий на свои позиции", - сообщает телеканал.

Кроме того, согласно его источникам, ливийские стороны должны согласиться на решение проблем только политическим путем, разделение полномочий и задач между ПНС, ливийским парламентом на востоке страны и командующим армией Халифой Хафтаром, за Ливийской национальной армией закрепляется задача по борьбе с терроризмом и террористическими организациями, которая будет идти в координации с главой ПНС. Источники указали, что в документе прописан международный контроль за морскими и наземными границами, на ЛНА возлагается задача по обеспечению безопасности нефтяных и газовых месторождений.

Ранее в понедельник в Москве начались российско-турецкие переговоры в формате "2+2" (главы МИД и МО стран), посвящённые ливийскому урегулированию. Позже к ним присоединятся представители Ливии, которые уже прибыли в особняк МИД России.

В конце декабря ПНС запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке.

Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.