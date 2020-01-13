Российских школьников научат контролировать эмоции

В министерстве пояснили, что сейчас перед регионами стоит задача повышать не только количество психологов в школах, но и их квалификацию, а ведомство направило в субъекты апробированные программы повышения квалификации для педагогов-психологов, касающиеся ключевых вопросов трудностей поведения детей и подростков.