Российских школьников научат контролировать эмоции

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министерство просвещения РФ разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся, в рамках которой школьников научат контролировать свои негативные эмоции и распознавать эмоции других людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
В министерстве пояснили, что сейчас перед регионами стоит задача повышать не только количество психологов в школах, но и их квалификацию, а ведомство направило в субъекты апробированные программы повышения квалификации для педагогов-психологов, касающиеся ключевых вопросов трудностей поведения детей и подростков.
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"Министерство совместно с профильными организациями разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся... Такой документ и его реализация помогут воспитывать эмоционально зрелых личностей, дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих", - сообщили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что для снижения случаев травли специалисты министерства работают с руководителями образовательных организаций по вопросу необходимости выявления и открытого решения проблем, урегулирования конфликтов между подростками на основе психолого-педагогического подхода с учетом ценностей дружбы, поддержки, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии.
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"Важно не просто распознать ребенка с девиантным поведением, но и оказать квалифицированную помощь, поддержать, объяснить педагогам и родителям, как себя вести в ситуациях, когда поведение ребенка выходит из-под контроля", - добавили в пресс-службе.