Глава СЖР призвал сохранить основные положения закона о СМИ

"Закон был принят уже достаточно давно. Неоднократно предлагались меры, как его можно изменить, подправить. Но в принципе, закон у нас хороший. Корректировки, конечно, возможны в связи со стремительно меняющимися условиями работы журналистов. Но в целом закон работает, он один из лучших в мире, и основные положения нужно сохранить", - рассказал Соловьев.