Глава СЖР призвал сохранить основные положения закона о СМИ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский закон о СМИ является одним из лучших в мире, и несмотря на то, что он был принят достаточно давно, его основные положения нужно сохранить, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее о возможности создания новой редакции закона о СМИ заявил в ходе пресс-конференции один из авторов нормативно-правового акта, член общественного совета фонда ОНФ "Правда и справедливость", правозащитник Михаил Федотов. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль сообщил, что эксперты движения обсудят это предложение.
"Закон был принят уже достаточно давно. Неоднократно предлагались меры, как его можно изменить, подправить. Но в принципе, закон у нас хороший. Корректировки, конечно, возможны в связи со стремительно меняющимися условиями работы журналистов. Но в целом закон работает, он один из лучших в мире, и основные положения нужно сохранить", - рассказал Соловьев.
Возможные изменения в закон, по словам Соловьева, нужно обязательно обсуждать со специалистами и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и в экспертном журналистском сообществе, и в Союзе журналистов. Тогда и будет сформулировано единое мнение.
Действующий закон о СМИ был принят в декабре 1991 года.
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