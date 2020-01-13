Эксперты ОНФ обсудят возможность создания новой редакции закона о СМИ

"Самое главное - чтобы сохранились те принципы, которые были заложены в нашем законодательстве о СМИ в начале девяностых годов. То есть недопустимость цензуры, независимость СМИ, независимость редакционной политики, независимость журналиста, права и обязанности журналиста, недопустимость злоупотребления свободой СМИ. Если мы все эти принципы сохраним, то мы сможем сделать новую редакцию этого закона", - заключил Федотов.