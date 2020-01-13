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Эксперты ОНФ обсудят возможность создания новой редакции закона о СМИ
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РИА Новости

Эксперты ОНФ обсудят возможность создания новой редакции закона о СМИ

16:20 13.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обсудят возможность создания новой редакции закона о СМИ, заявил сопредседатель центрального штаба движения Леонид Рошаль.
О возможности создания новой редакции закона о СМИ заявил в ходе пресс-конференции в ОНФ один из авторов закона, член общественного совета фонда ОНФ "Правда и справедливость", правозащитник Михаил Федотов.
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"На площадке ОНФ мы сделаем экспертное сообщество, где обсудим этот конкретный вопрос (создание новой редакции закона - ред.) Он требует обсуждения, и мы это сделаем", - сказал Рошаль.
В свою очередь, Федотов заявил, что создание новой редакции закона о СМИ возможно, если будет сформулирована соответствующая новая концепция.
"Самое главное - чтобы сохранились те принципы, которые были заложены в нашем законодательстве о СМИ в начале девяностых годов. То есть недопустимость цензуры, независимость СМИ, независимость редакционной политики, независимость журналиста, права и обязанности журналиста, недопустимость злоупотребления свободой СМИ. Если мы все эти принципы сохраним, то мы сможем сделать новую редакцию этого закона", - заключил Федотов.
Действующий закон о СМИ был принят в декабре 1991 года.
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