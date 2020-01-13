Пон Чжун Хо, Тарантино и Скорсезе номинировали на "Оскар" за режиссуру

ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Создатели фильмов "Паразиты" Пон Чжун Хо, "1917" Сэм Мендес и "Ирландец" Мартин Скорсезе номинированы на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший режиссер", сообщили организаторы в понедельник.
За престижную награду также будут бороться режиссеры фильма "Однажды в … Голливуде" Квентин Тарантино и "Джокер" Тодд Филлипс.
Очередная, 92-я церемония вручения награды "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля, имена номинантов на премию огласили в понедельник.