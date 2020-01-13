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Культура
2020-01-13T17:18+0300
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Пон Чжун Хо, Тарантино и Скорсезе номинировали на "Оскар" за режиссуру
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РИА Новости

Пон Чжун Хо, Тарантино и Скорсезе номинировали на "Оскар" за режиссуру

17:18 13.01.2020
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesСтатуэтки "Оскар"
Статуэтки Оскар
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Статуэтки "Оскар". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Создатели фильмов "Паразиты" Пон Чжун Хо, "1917" Сэм Мендес и "Ирландец" Мартин Скорсезе номинированы на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший режиссер", сообщили организаторы в понедельник.
За престижную награду также будут бороться режиссеры фильма "Однажды в … Голливуде" Квентин Тарантино и "Джокер" Тодд Филлипс.
Очередная, 92-я церемония вручения награды "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля, имена номинантов на премию огласили в понедельник.
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КультураНовости культурыКвентин ТарантиноОскар (премия)КультураЛос-АнджелесМартин СкорсезеСША
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