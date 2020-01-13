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2020-01-13T19:36+0300
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Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров по Ливии в Москве
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РИА Новости

Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров по Ливии в Москве

17:14 13.01.2020 (обновлено: 19:36 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Переговоры по Ливии в Москве идут в положительным ключе, Анкара рассчитывает на подписание соглашения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжаются в Москве больше четырех с половиной часов. Основными вопросами являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву.
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"Думаю, вечером сегодня переговоры в Москве закончатся, они продолжаются в положительном ключе, как мне передали. Надеюсь, соглашение (о мирном урегулировании в Ливии) будет подписано в ближайшее время", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который находится в Турции с визитом.
По его словам, в Москве сейчас закладывается основа для берлинского саммита по Ливии 19 января. "Там Хафтар и Саррадж, российская и турецкая стороны.. Сегодня в Москве, надеюсь, мы получим отличные результаты", - добавил турецкий лидер.
Конте отметил, что получил от Эрдогана информацию о переговорах по Ливии в Москве. "Я думаю, что соглашение будет подписано. Но это только первый шаг, он не закончит кризис. Переговорный процесс будет продолжен, в Берлине в том числе. Ситуацию нужно развернуть от вооруженного конфликта в сторону дипломатии. Необходимо сохранить территориальную целостность Ливии", - сказал премьер-министр Италии.
Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.
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Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международного признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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