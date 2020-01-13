Патриарх и Чайка помогли реабилитировать православную диссидентку

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посмертная реабилитация православной диссидентки Татьяны Щипковой, осужденной в 1980 году по надуманному обвинению после инцидента с дружинниками, стала возможной после личного участия в этом Посмертная реабилитация православной диссидентки Татьяны Щипковой, осужденной в 1980 году по надуманному обвинению после инцидента с дружинниками, стала возможной после личного участия в этом патриарха Кирилла и генерального прокурора РФ Юрия Чайки , сообщил сын Щипковой, первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков

Второй кассационный суд в Москве 25 декабря прошлого года посмертно реабилитировал Щипкову , отменив приговор от 1980 года Ленинского народного районного суда и признав за осужденной по статье 206 УК РСФСР "хулиганство" право на реабилитацию.

Щипкова рассказывала своим студентам на уроках латыни об античной культуре и христианстве, читала им Евангелие. В ходе занятия одного из кружков православных интеллигентов дружинники, проникшие на семинар для проверки паспортного режима, попытались силой отнять у Щипковой блокнот с записями, чему она воспротивилась. В итоге женщина была осуждена по самой тяжелой части статьи - "злостное хулиганство", и провела три года в исправительно-трудовой колонии под Уссурийском.

Детали того, как ее родственники пытались добиться справедливости, рассказал в эфире телеканала "Спас" Александр Щипков. По его словам, попытки пересмотра дела, оправдания или реабилитации кандидата филологических наук Татьяны Щипковой предпринимались неоднократно, в том числе в 1988-1989 годах, в 1990-е годы, однако каждый раз заявители получали отказ.

"Тем не менее, нам, конечно, хотелось бы получить эту реабилитацию, и мы пробовали, пробовали, в 2009 году она скончалась, и после смерти мы как-то оставили эту затею. Но года два назад патриарх Кирилл мне сказал: "Добивайтесь", и благословил меня добиваться этой реабилитации. Я говорю: "Это почти бессмысленно". А он говорит: "А вы добивайтесь". В общем, епископское благословение имеет свою мистику и свою силу", - рассказал Щипков.

По его словам, он с супругой " стали дальше биться", но в сентябре прошлого года получили очередной отказ. Как и предыдущие, "никак не мотивировали", и "были очень расплывчатые формулировки, за которые невозможно было зацепиться".

"И вот уже когда мне показалось, что это и невозможно, святейший патриарх написал личное обращение в Генеральную прокуратуру, на которое отреагировал генпрокурор Юрий Яковлевич Чайка, за что я ему признателен. И дело сдвинулось с мертвой точки", - рассказал замглавы синодального отдела.

Через какое-то время Щипкову позвонили из Генпрокуратуры и сообщили, что "на 25 декабря назначено судебное заседание". Именно в этот день в 1979 году начался и судебный процесс против Щипковой.

"День в день, ровно 40 лет спустя. Ну, естественно, у меня нет других объяснений, как патриаршее благословение и воля Божия. Не бывает таких случайностей в жизни. Ровно 40 лет прошло", - отметил Щипков.

Он рассказал, что Генпрокуратура дала представление в суд о необходимости пересмотреть дело. "Изучив тщательно дело, они пришли к выводу, это было очевидно, что дело сфабриковано. И нужно снимать обвинения с человека, хотя бы и посмертно", - добавил представитель РПЦ.