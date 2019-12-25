В России посмертно реабилитировали православную диссидентку

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд в Москве в среду посмертно реабилитировал православную диссидентку Татьяну Щипкову, осужденную в 1980 году после инцидента с дружинниками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Судебная коллегия определила: кассационное представление Генпрокуратуры удовлетворить, приговор Ленинского народного районного суда в отношении Щипковой отменить, прекратить уголовное дело в отношении Щипковой… признать за ней право на реабилитацию", - огласила решение судебная коллегия.

Отменить приговор от 1980 года просила Генпрокуратура РФ. По словам сына женщины Александра Щипкова , его мать была репрессирована из-за веры и религиозных убеждений - она рассказывала своим студентам на уроках латыни об античной культуре и христианстве, читала им Евангелие. В начале 1970-х годов она вошла в один из кружков православных интеллигентов, где изучали богословие и религиозную философию. На одном из заседаний и случился инцидент.

"Дружинники проникли на семинар для проверки паспортного режима, при этом они были в гражданской одежде без красных повязок, также дружинник, который пытался отнять блокнот [у Щипковой], не представлялся и документы не предъявлял. По мнению Генеральной прокуратуры РФ, дружинник превысил свои полномочия и не имел права отнимать блокнот", - заявлял Щипков.

Женщина ударила дружинника по лицу, что и стало поводом для уголовного преследования. В итоге Ленинский суд Москвы осудил ее по статье 206 УК РСФСР "Хулиганство". При этом к Щипковой была применена вторая, сама тяжелая часть этой статьи – "Злостное хулиганство", что позволило увеличить срок заключения до трех лет. В итоге женщина провела три года в исправительно-трудовой колонии общего режима под Уссурийском.

Кассационный суд попытался найти бывшего дружинника, если он еще жив, дабы он имел возможность участвовать в процессе, однако сделать это "не представилось возможным".

Представитель Генпрокуратуры в суде указал, что Ленинский народный районный суд "допустил существенные нарушения, не установил мотив и цели совершения противоправных действий, пришел к ошибочному выводу, квалифицируя действия Щипковой как хулиганские действия, сопровождаемые особым цинизмом". Сын репрессированной полностью поддержал его доводы.

Татьяна Николаевна Щипкова, уроженка Алтайского края, умерла в Москве в 2009 году на 80-м году жизни.