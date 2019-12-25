Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-25T12:11+0300
https://ria.ru/20191225/1562822408.html
В России посмертно реабилитировали православную диссидентку
https://cdn24.img.ria.ru/images/105111/91/1051119128_0:0:2816:1584_1036x0_80_0_0_67fd8205edf1c1a04fddebb3bd6ecbf4.jpg
РИА Новости

В России посмертно реабилитировали православную диссидентку

12:11 25.12.2019
326
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд в Москве в среду посмертно реабилитировал православную диссидентку Татьяну Щипкову, осужденную в 1980 году после инцидента с дружинниками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Судебная коллегия определила: кассационное представление Генпрокуратуры удовлетворить, приговор Ленинского народного районного суда в отношении Щипковой отменить, прекратить уголовное дело в отношении Щипковой… признать за ней право на реабилитацию", - огласила решение судебная коллегия.
Александр Зубович
20 декабря 2018, 08:00
Не то время, не то место. Как опер трижды отсидел за чужое преступление
Отменить приговор от 1980 года просила Генпрокуратура РФ. По словам сына женщины Александра Щипкова, его мать была репрессирована из-за веры и религиозных убеждений - она рассказывала своим студентам на уроках латыни об античной культуре и христианстве, читала им Евангелие. В начале 1970-х годов она вошла в один из кружков православных интеллигентов, где изучали богословие и религиозную философию. На одном из заседаний и случился инцидент.
"Дружинники проникли на семинар для проверки паспортного режима, при этом они были в гражданской одежде без красных повязок, также дружинник, который пытался отнять блокнот [у Щипковой], не представлялся и документы не предъявлял. По мнению Генеральной прокуратуры РФ, дружинник превысил свои полномочия и не имел права отнимать блокнот", - заявлял Щипков.
Женщина ударила дружинника по лицу, что и стало поводом для уголовного преследования. В итоге Ленинский суд Москвы осудил ее по статье 206 УК РСФСР "Хулиганство". При этом к Щипковой была применена вторая, сама тяжелая часть этой статьи – "Злостное хулиганство", что позволило увеличить срок заключения до трех лет. В итоге женщина провела три года в исправительно-трудовой колонии общего режима под Уссурийском.
Кассационный суд попытался найти бывшего дружинника, если он еще жив, дабы он имел возможность участвовать в процессе, однако сделать это "не представилось возможным".
Представитель Генпрокуратуры в суде указал, что Ленинский народный районный суд "допустил существенные нарушения, не установил мотив и цели совершения противоправных действий, пришел к ошибочному выводу, квалифицируя действия Щипковой как хулиганские действия, сопровождаемые особым цинизмом". Сын репрессированной полностью поддержал его доводы.
Татьяна Николаевна Щипкова, уроженка Алтайского края, умерла в Москве в 2009 году на 80-м году жизни.
В России регулярно пересматриваются дела политзаключенных, осужденных в советское время, большая часть пересматриваемых приговоров относится к 1930-м годам, реабилитируют именно по политическим делам. Щипкова же была осуждена по общеуголовной статье "Хулиганство", поэтому этот случай очень редкий.
Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду
27 сентября, 12:39
ВС отказался реабилитировать полковника, перешедшего к нацистам в 1942 году
1001009
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЩипковГенеральная прокуратура РФРоссиярелигияПроисшествия
Рекомендуем
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
Депутат Никонов поддержал идею о ряде поправок в Конституцию
Земля с борта Международной космической станции
Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета
Государственный герб России на здании парламента Крыма
В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией
Плита с фрагментами скелета Oreopithecus bambolii
Ученые выяснили, как передвигался "загадочный гоминид"
Солнечное затмение
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии заявил, что не намерен идти на второй срок
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Двоих жителей Забайкалья задержали по делу об убийстве подростка
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
Вифлеемская звезда
Католики, протестанты и часть православных в среду празднуют Рождество
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку — 2"
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем
Россия и Сирия будут обмениваться таможенной информацией
Суда под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту
В Новороссийске погрузят первые 25 тысяч тонн зерна для Сирии
Первый проезд поезда по Крымскому мосту сняли из кабины машиниста
Первый проезд поезда по Крымскому мосту сняли из кабины машиниста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев
13:20В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
Лента новостейМолния