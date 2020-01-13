Россия и Япония проведут антипиратские учения в Аденском заливе

"Корабли Балтийского флота принимали участия в подобных учениях с другими странами, с японским военно-морским флотом - еще никогда. Это будет новое взаимодействие, будет хороший опыт для командования — как построена служба, как проводится маневрирование. Предстоят учения антипиратской направленности, они начнутся в 20-х числах января, сейчас идет этап планирования", - сказал Носатов.