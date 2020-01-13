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Россия и Япония проведут антипиратские учения в Аденском заливе
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РИА Новости

Россия и Япония проведут антипиратские учения в Аденском заливе

17:09 13.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВыход кораблей Балтийского флота в море
Выход кораблей Балтийского флота в море
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Выход кораблей Балтийского флота в море. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 янв - РИА Новости. Российско-японские антипиратские учения в Аденском заливе пройдут в 20-х числах января, участие в них впервые примет отряд кораблей Балтийского флота, сообщил журналистам в понедельник командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
Ранее сообщалось, что проведение этих учений запланировано на декабрь 2019 года.
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"Корабли Балтийского флота принимали участия в подобных учениях с другими странами, с японским военно-морским флотом - еще никогда. Это будет новое взаимодействие, будет хороший опыт для командования — как построена служба, как проводится маневрирование. Предстоят учения антипиратской направленности, они начнутся в 20-х числах января, сейчас идет этап планирования", - сказал Носатов.
Командующий отметил, что участвовать в маневрах будут сторожевой корабль Балтфлота "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня", которые сейчас выполняют задачи боевой службы. Как сообщалось ранее, "Ярослав Мудрый" осуществляет проводку гражданского судна под российским флагом через Аденский залив.
По словам Носатова, российским и японским кораблям предстоит отработать совместное маневрирование, спасение на море, оказание помощи кораблю в пиратоопасном районе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
22 ноября 2019, 13:07
России и Японии нужно вывести отношения на новый уровень, считает Лавров
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Балтийский флот ВМФ РоссииЯпонияРоссияВ мире
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