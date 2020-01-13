Эрдоган примет участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января

АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он намерен принять участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января.
Ранее администрация Эрдогана сообщила о намеченном на 19 января его визите в Германию.
"С моим итальянским коллегой мы обсудили сегодня ситуацию в Ливии. У нас есть решимость принять участие в Берлинском саммите в конце недели. Как известно, в Ливии вступило в действие перемирие. Сегодня наши коллеги (главы МИД и минобороны Турции) проводят переговоры в Москве с тем, чтобы обеспечить прекращение огня в Ливии. Надеюсь, это удастся сделать, и это соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Эрдоган на совместной пресс-коференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который находится в Турции с визитом.
По его словам, Турция прилагает все усилия, чтобы прекращение огня в Ливии стало постоянным.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.