Эрдоган примет участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января

Ранее администрация Эрдогана сообщила о намеченном на 19 января его визите в Германию.

В Миссии ООН заявили о важности мониторингового механизма в Ливии

В Миссии ООН заявили о важности мониторингового механизма в Ливии

По его словам, Турция прилагает все усилия, чтобы прекращение огня в Ливии стало постоянным.