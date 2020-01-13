Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T16:58+0300
https://ria.ru/20200113/1563372349.html
Эрдоган примет участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган примет участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января

16:58 13.01.2020
200
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он намерен принять участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января.
Ранее администрация Эрдогана сообщила о намеченном на 19 января его визите в Германию.
"С моим итальянским коллегой мы обсудили сегодня ситуацию в Ливии. У нас есть решимость принять участие в Берлинском саммите в конце недели. Как известно, в Ливии вступило в действие перемирие. Сегодня наши коллеги (главы МИД и минобороны Турции) проводят переговоры в Москве с тем, чтобы обеспечить прекращение огня в Ливии. Надеюсь, это удастся сделать, и это соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Эрдоган на совместной пресс-коференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который находится в Турции с визитом.
Бойцы ПНС в Триполи
15:17
В Миссии ООН заявили о важности мониторингового механизма в Ливии
По его словам, Турция прилагает все усилия, чтобы прекращение огня в Ливии стало постоянным.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
Ливия
13:51
Эксперты оценили возможности России содействовать политдиалогу в Ливии
400102
Обсудить 0
Джузеппе КонтеПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзВладимир ПутинМуаммар КаддафиЛивияТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияИталияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Маас призвал Иран "не играть с огнем" в Ираке
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о штрафах за "кнопкодавство" в Раде
Вестминстерское аббатство в Лондоне
На Британию обрушится шторм с сильными дождями и ветром
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров по Ливии в Москве
Грустный мальчик сидит на лестнице
Российских школьников научат контролировать эмоции
Полицейский
В Астраханской области ищут владельца задержавшего поезд верблюда
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
Общественная палата Москвы предложила изменить законы о выборах
Основатель Amazon Джефф Безос
В Сети раскритиковали взнос Безоса для борьбы с пожарами в Австралии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Переговоры в Москве о соглашении по Ливии продолжаются шесть часов
Полицейский
В Петербурге школьника заподозрили в убийстве отчима
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии от свиного гриппа умер четырехлетний мальчик из России
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
Очевидец: извержение вулкана вызвало коллапс в аэропорту Манилы
Кадр из фильма Дылда
Российский фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии вручения премии правительства в области СМИ
Медведев рассказал, чем измеряется ключевое качество журналиста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
Лента новостейМолния