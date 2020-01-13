ГД рассмотрит законопроект о реформе ОСАГО в первом чтении в январе

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Законопроект о дальнейшей реформе "автогражданки" будет вынесен на рассмотрение Законопроект о дальнейшей реформе "автогражданки" будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении уже в январе, следующие чтения могут состояться в феврале или максимум в марте, заявил в ходе пресс-конференции о планах комитета ГД по финрынку на весеннюю сессию 2020 года глава этого комитета Анатолий Аксаков

"Скорее всего, будет поддержан депутатский вариант законопроекта в первом чтении. Мы его готовы вынести на рассмотрение в первом чтении в январе. Я думаю, что февраль - уже и второе, и третье чтение. Крайний срок - март", - сказал Аксаков. Он отметил, что "особых вопросов" к законопроекту нет, правительство его поддерживает.

Глава комитета напомнил, что основное направление в законопроекте - это индивидуализация тарифов "автогражданки". "Страховые компании будут иметь доступ к информации о нарушении дорожных правил, и, соответственно, исходя из этого, страховые компании получат правило устанавливать повышенный, либо пониженный тариф", - пояснил Аксаков.

В начале 2019 года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО: устанавливаемый ЦБ тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз и теперь составляет 2746-4942 рубля. Страховщик вправе внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты и получается итоговая стоимость полиса.

Однако намеченное на октябрь рассмотрение правительственного законопроекта по второму этапу реформы не состоялось, поскольку депутаты высказали опасения роста тарифов "автогражданки". В частности, обеспокоенность вызвали инициативы об отмене территориального коэффициента и расширении тарифного коридора, а также о повышении до 2 миллионов рублей с 500 тысяч предельного возмещения за вред жизни или здоровью.