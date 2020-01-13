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ГД рассмотрит законопроект о реформе ОСАГО в первом чтении в январе
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РИА Новости

ГД рассмотрит законопроект о реформе ОСАГО в первом чтении в январе

16:46 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Законопроект о дальнейшей реформе "автогражданки" будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении уже в январе, следующие чтения могут состояться в феврале или максимум в марте, заявил в ходе пресс-конференции о планах комитета ГД по финрынку на весеннюю сессию 2020 года глава этого комитета Анатолий Аксаков.
"Скорее всего, будет поддержан депутатский вариант законопроекта в первом чтении. Мы его готовы вынести на рассмотрение в первом чтении в январе. Я думаю, что февраль - уже и второе, и третье чтение. Крайний срок - март", - сказал Аксаков. Он отметил, что "особых вопросов" к законопроекту нет, правительство его поддерживает.
Полисы ОСАГО
18 декабря 2019, 03:39
ОСАГО может подорожать на фоне роста убыточности страховщиков
Глава комитета напомнил, что основное направление в законопроекте - это индивидуализация тарифов "автогражданки". "Страховые компании будут иметь доступ к информации о нарушении дорожных правил, и, соответственно, исходя из этого, страховые компании получат правило устанавливать повышенный, либо пониженный тариф", - пояснил Аксаков.
В начале 2019 года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО: устанавливаемый ЦБ тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз и теперь составляет 2746-4942 рубля. Страховщик вправе внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты и получается итоговая стоимость полиса.
Депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков
5 декабря 2019, 11:10
Аксаков призвал еще больше индивидуализировать тарифы ОСАГО
Однако намеченное на октябрь рассмотрение правительственного законопроекта по второму этапу реформы не состоялось, поскольку депутаты высказали опасения роста тарифов "автогражданки". В частности, обеспокоенность вызвали инициативы об отмене территориального коэффициента и расширении тарифного коридора, а также о повышении до 2 миллионов рублей с 500 тысяч предельного возмещения за вред жизни или здоровью.
Группа депутатов во главе с Аксаковым в конце прошлого года внесла новый вариант законопроекта, который не предусматривает повышения страхового возмещения за вред жизни или здоровью. Также из него исключены спорные нормы об отмене коэффициентов территории и мощности и связывавшееся с ними поэтапное расширение тарифного коридора. Остался главный пункт реформы - право страховщиков самим определять тариф на основе того, насколько аккуратно водитель управляет своим автомобилем и соблюдает ли он ПДД.
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ОСАГОГосдума РФЦентральный Банк РФАнатолий АксаковРоссияОбщество
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