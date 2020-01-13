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Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране
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РИА Новости

Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране

16:24 13.01.2020 (обновлено: 16:53 13.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Берлин ведет интенсивные консультации с правительством Ирака о продолжении операции международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство"* в стране, поспешный вывод войск создаст для террористов новые возможности, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Важно, чтобы мы как партнер антиигиловской коалиции продолжали свое участие в ней. Для этого мы продолжаем интенсивные переговоры с иракским правительством. Поспешный вывод может привести к появлению новых возможностей у ИГ* и атакам с их стороны", - приводит МИД ФРГ заявление министра, сделанное во время визита в Иорданию.
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)
12:08
Король Иордании заявил о возрождении и укреплении ИГ* на западе Ирака
Маас также прокомментировал акции протеста в Иране, где в выходные прошли демонстрации против правительства из-за инцидента со сбитым украинским Boeing и были разогнаны полицией.
"Мы очень внимательно следим за протестами в Тегеране. Люди имеют право свободно высказывать свое мнение без репрессий и преследования. Иран только выиграет от того, если не допустит повторения событий прошедших демонстраций", - заявил министр.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории страны. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
На территории страны были также дислоцированы базы международной коалиции против ИГ*. В январе парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими властями.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
18 декабря 2019, 10:50
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
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ГерманияИракВ мире
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