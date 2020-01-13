Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране

"Важно, чтобы мы как партнер антиигиловской коалиции продолжали свое участие в ней. Для этого мы продолжаем интенсивные переговоры с иракским правительством. Поспешный вывод может привести к появлению новых возможностей у ИГ* и атакам с их стороны", - приводит МИД ФРГ заявление министра, сделанное во время визита в Иорданию.