В Петербурге школьника заподозрили в убийстве отчима

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил обвиняемому в убийстве отчима школьнику выходить за пределы постоянного места жительства с 19 часов до 7 часов, а также находиться за пределами Василеостровского района, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по 12-й линии Васильевского острова мужчине нанесли ножевое ранение. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали подростка 2004 года рождения. По предварительной информации регионального ГУМВД, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры ножом ударил в шею своего отчима 1973 года рождения. Мужчина скончался на месте.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно: выходить за пределы постоянного места жительства в период времени с 19 часов 00 минут до 07 часов 00 минут, находиться за пределами Василеостровского района", - говорится в сообщении.
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