В Петербурге школьника заподозрили в убийстве отчима

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по 12-й линии Васильевского острова мужчине нанесли ножевое ранение. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали подростка 2004 года рождения. По предварительной информации регионального ГУМВД, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры ножом ударил в шею своего отчима 1973 года рождения. Мужчина скончался на месте.