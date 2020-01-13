Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков

ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Окружной суд Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.

Ранее аналогичный вердикт по иску Ротенберга вынес городской суд Хельсинки.

Апелляцию бизнесмена в окружном суде рассматривала коллегия из трех судей, которая приняла решение единогласно. Вердикт подлежит обжалованию и пока не вступил в силу.

"Окружной суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга о предоставлении доступа к банковским услугам и борьбе с дискриминацией в отношении ответчиков Svenska Handelsbanken AB, Nordea Bank Abp, OP Corporate Bank plc и финского филиала Danske Bank A / S Finland. Ротенбергу предписано оплатить расходы банков на общую сумму около 530 000 евро", - говорится в сообщении суда.

Суд отмечает, что банки будут подвергаться значительному финансовому риску из-за санкций против Ротенберга, если они будут проводить его платежи, поэтому решение финансовых организаций законно. Принятие значительного финансового риска из-за возможных платежей Ротенберга также противоречило бы правилам о рисках в Законе о кредитных учреждениях и не является дискриминационным. Кроме того, суд постановил, что бизнесмен не являлся резидентом Европейской экономической зоны и не имел прав на основные банковские услуги, упомянутые в Законе о кредитных учреждениях.

О подаче иска стало известно в октябре 2018 года. Ротенберг требовал от Nordea Bank Abp, Svenska Handelsbanken AB, Danske Bank A/S и OP Corporate Bank компенсации за нарушение соглашений об обслуживании после введения против него санкций США.

Европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физлиц, чтобы продолжать бизнес с американскими банками, даже если эти люди не попали под европейские санкции. Ротенберг и его старший брат Аркадий попали под американские санкции в 2014 году. При этом Борис Ротенберг не попал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии.