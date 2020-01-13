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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-13T16:53+0300
https://ria.ru/20200113/1563368795.html
Партия Порошенко призвала найти "российский след" в катастрофе в Иране
https://cdn21.img.ria.ru/images/156328/48/1563284805_347:0:3988:2048_1036x0_80_0_0_70fcc622b95730d22c9b5c582a66f9ad.jpg
РИА Новости

Партия Порошенко призвала найти "российский след" в катастрофе в Иране

15:50 13.01.2020 (обновлено: 16:53 13.01.2020)
12202
© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко раскритиковала реакцию президента Украины Владимира Зеленского на крушение Boeing в Иране и призвала расследовать "возможную причастность" России к произошедшему.
"(Украинские власти) даже не упоминают о том, что Россия также может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом", — цитирует ее "Украинская правда".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
11 января, 21:07
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
По мнению Геращенко, Украина должна потребовать проведения Совбеза ООН и обсудить на нем "возможную роль России в поставках ракет Ирану".
Кроме того, политик считает, что команда действующего главы государства не смогла своевременно начать расследование произошедшего.

Крушение Boeing в Иране

На прошлой неделе направлявшийся в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана. На борту лайнера находились около 180 человек, все они погибли.
Первоначально посольство Украины в Иране опубликовало сообщение, в котором говорилось, что Boeing, по предварительным данным, разбился из-за аварии двигателя, версия теракта не рассматривается. Позже дипмиссия скорректировала сообщения, убрав из него информацию об исключении версии теракта.
Спустя несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing, который был принят за "вражескую" крылатую ракету. При этом в Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
11 января, 18:46
Меркель прокомментировала признание Ираном вины за крушение Boeing
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Конфликт США и ИранаКрушение украинского самолета в ИранеСитуация на УкраинеBoeing 737-800Ирина ГеращенкоСовет Безопасности ООНВладимир ЗеленскийРоссияИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украинский "политикум" превращается в филиал дурдома. Хотя слово "филиал" - лишнее; оно уже вроде как оскорбление :)
13 января, 16:00
АИАлександр Иванов
2400000
Больные на всю голову...
13 января, 15:59
ИИИгорь Иванов
1800000
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