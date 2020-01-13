Партия Порошенко призвала найти "российский след" в катастрофе в Иране

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко раскритиковала реакцию президента Украины Владимира Зеленского на крушение Boeing в Иране и призвала расследовать "возможную причастность" России к произошедшему.
"(Украинские власти) даже не упоминают о том, что Россия также может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом", — цитирует ее "Украинская правда".
По мнению Геращенко, Украина должна потребовать проведения Совбеза ООН и обсудить на нем "возможную роль России в поставках ракет Ирану".
Кроме того, политик считает, что команда действующего главы государства не смогла своевременно начать расследование произошедшего.
Крушение Boeing в Иране
На прошлой неделе направлявшийся в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана. На борту лайнера находились около 180 человек, все они погибли.
Спустя несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing, который был принят за "вражескую" крылатую ракету. При этом в Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.