МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал журналистику профессией энтузиастов, людей, которые готовы при необходимости в одиночку бороться за истину и защищать свободу коллег.

Медведев в День российской печати вручает правительственные награды в области средств массовой информации за 2019 год, лауреатами стали, в частности, ведущий телепрограмм и государственный деятель Михаил Швыдкой, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева.

"Журналистская профессия - труд сложный, обычно, как принято говорить, коллективный… поэтому в числе лауреатов несколько журналистов, которых объединяет работа либо в одном издании, либо над общим проектом. Для читателей большая удача, если такой коллектив работает вместе в течение длительного количества лет. Но бывают ситуации другие, когда один человек способен изменить жизнь, мир", - сказал Медведев на торжественной церемонии награждения.

По словам премьера, пример лауреатов доказывает, что журналистика - "это профессия энтузиастов, которые готовы в одиночку, подчас в сложных условиях, в горячих точках или в весьма нервной ситуации восстанавливать справедливость, бороться за истину, защищать творческие свободы, свободы коллег по журналистскому сообществу, развивать лучшие традиции нашей культуры".

Глава правительства подчеркнул, что многие из лауреатов не нуждаются в представлении. "Без них, несомненно, истории российской прессы была бы другой. А это не только история прессы, это история нашей страны, история нашего государства, нашего общества", - отметил он.

Медведев назвал задачей журналистов не только информировать общество о проблемах, которые существуют в стране, но и побуждать к действию тех, от кого зависит решение этих проблем, "прежде всего саму власть".

Он также поздравил всех с прошедшими праздниками и пожелал успехов в работе.