МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал журналистику профессией энтузиастов, людей, которые готовы при необходимости в одиночку бороться за истину и защищать свободу коллег.
Медведев в День российской печати вручает правительственные награды в области средств массовой информации за 2019 год, лауреатами стали, в частности, ведущий телепрограмм и государственный деятель Михаил Швыдкой, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева.
"Журналистская профессия - труд сложный, обычно, как принято говорить, коллективный… поэтому в числе лауреатов несколько журналистов, которых объединяет работа либо в одном издании, либо над общим проектом. Для читателей большая удача, если такой коллектив работает вместе в течение длительного количества лет. Но бывают ситуации другие, когда один человек способен изменить жизнь, мир", - сказал Медведев на торжественной церемонии награждения.
По словам премьера, пример лауреатов доказывает, что журналистика - "это профессия энтузиастов, которые готовы в одиночку, подчас в сложных условиях, в горячих точках или в весьма нервной ситуации восстанавливать справедливость, бороться за истину, защищать творческие свободы, свободы коллег по журналистскому сообществу, развивать лучшие традиции нашей культуры".
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Глава правительства подчеркнул, что многие из лауреатов не нуждаются в представлении. "Без них, несомненно, истории российской прессы была бы другой. А это не только история прессы, это история нашей страны, история нашего государства, нашего общества", - отметил он.
Медведев назвал задачей журналистов не только информировать общество о проблемах, которые существуют в стране, но и побуждать к действию тех, от кого зависит решение этих проблем, "прежде всего саму власть".
Он также поздравил всех с прошедшими праздниками и пожелал успехов в работе.
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Среди лауреатов этого года - журналист из Дагестана Аликбер Абдулгамидов, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова. Кроме того, премии получили коллективы ряда СМИ. В частности, за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве награда присуждена журналистам отдела культуры газеты "Коммерсант" Сергею Ходневу, Татьяне Кузнецовой, Андрею Плахову, Борису Барабанову, Михаилу Трофименкову. За продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе награждены руководители и сотрудники информационного центра радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь" Денис Маханько, Андрей Тарасов и Алексей Дементьев. За создание и продвижение сетевого издания "Горький", активную деятельность по формированию "литературного интернета", популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения отмечены руководители "Горький Медиа" Борис Куприянов и Мария Лошкарева.