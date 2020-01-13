Медведев вручает правительственные награды в области СМИ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в День российской печати вручает правительственные награды в области средств массовой информации за 2019 год, среди лауреатов - телеведущий и госдеятель Михаил Швыдкой , обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева.

Традиционно одна из премий присуждается по предложению Медведева. В этом году награда за персональный вклад в развитие средств массовой информации присуждена ведущему телепрограмм, спецпредставителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Швыдкому.

Лауреатами также стали журналист из Дагестана Аликбер Абдулгамидов, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.

Кроме того, премии получили коллективы ряда СМИ. В частности, за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве награда присуждена журналистам отдела культуры газеты "Коммерсант" Сергею Ходневу, Татьяне Кузнецовой, Андрею Плахову, Борису Барабанову, Михаилу Трофименкову. За продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе награждены руководители и сотрудники информационного центра радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь" Денис Маханько, Андрей Тарасов и Алексей Дементьев. За создание и продвижение сетевого издания "Горький", активную деятельность по формированию "литературного интернета", популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения отмечены руководители "Горький Медиа" Борис Куприянов и Мария Лошкарева.

Премии правительства РФ в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских медиа, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, производящим и выпускающим продукцию средств массовой информации на русском языке. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.

В соответствии с правительственным постановлением от 20 июля 2013 года "О премиях правительства Российской Федерации в области средств массовой информации" присуждаются 10 ежегодных премий в размере 1 миллион рублей каждая. Кандидатов в лауреаты премий выдвигают общественные организации, организации в сфере средств массовой информации, лауреаты премий и Совет по присуждению премий правительства в области СМИ.