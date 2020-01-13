Власти объяснили, почему в школьном туалете на Урале нет перегородок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Школьникам под Миассом ( Школьникам под Миассом ( Челябинская область ) не предлагают справлять нужду без кабинок, перегородки просто еще не установлены, объяснила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь руководителя городского округа Марина Рыкалина.

Резонанс в СМИ получил пост главы округа Григория Тонких в Instagram со снимком двух стоящих рядом унитазов в школе №23 и подписью о том, что властям удалось "изыскать средства" и заменить дыры в полу, использовавшиеся в гигиенических нуждах, на унитазы.

"В сельской школе на Северных Печах был проведен первый этап работ [по ремонту]. Вторым этапом будет установка перегородок, которые будут отвечать всем санитарным нормам. До конца января эти работы будут выполнены. Это первичный результат", – рассказала собеседница агентства.