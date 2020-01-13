Власти объяснили, почему в школьном туалете на Урале нет перегородок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Школьникам под Миассом (Челябинская область) не предлагают справлять нужду без кабинок, перегородки просто еще не установлены, объяснила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь руководителя городского округа Марина Рыкалина.
Резонанс в СМИ получил пост главы округа Григория Тонких в Instagram со снимком двух стоящих рядом унитазов в школе №23 и подписью о том, что властям удалось "изыскать средства" и заменить дыры в полу, использовавшиеся в гигиенических нуждах, на унитазы.
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В конце прошлого учебного года я провел сход жителей поселка Северные печи. После мероприятия прошел по школе номер 23, где проходила встреча. Во время осмотра обратил внимание на состояние школьного туалета. Дал распоряжение начальнику Управления образования Анне Овсянниковой принять меры. Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза. Замдиректора по учебной части Наталья Боброва поблагодарила за содействие и отметила, что в школе обучается 92 ребёнка, с понедельника начнется новый учебный год. Дети будут приятно удивлены изменениям.
"В сельской школе на Северных Печах был проведен первый этап работ [по ремонту]. Вторым этапом будет установка перегородок, которые будут отвечать всем санитарным нормам. До конца января эти работы будут выполнены. Это первичный результат", – рассказала собеседница агентства.
По ее словам, глава округа для наглядности выложил фотографию именно этого этапа ремонта.
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