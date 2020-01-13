Принцы Уильям и Гарри прокомментировали данные о кризисе в отношениях

"О, монарх! Ты кто?" Несекретное исследование о монархах и их отпрысках

Один британский принц носит обручальное кольцо, второй – нет. Такой вывод сделали журналисты, основываясь на фотографиях Гарри и Уильяма в соцсетях. Но мир не ограничивается лишь Виндзорами. Радио Sputnik знакомит читателей со страницами жизни других монархов и их наследников.