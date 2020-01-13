Принцы Уильям и Гарри прокомментировали данные о кризисе в отношениях

Ранее газета Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Гарри и Меган страдали от недружелюбного отношения Уильяма и запугиваний с его стороны по причине того, что старшему брату не нравилась жена младшего - в прошлом американская актриса Меган Маркл.
"Несмотря на все опровержения, опубликованная сегодня в газете недостоверная история вызвала спекуляции относительно отношений герцога Сассекского и герцога Кембриджского. Для двух братьев, которые так сильно беспокоятся о проблемах, связанных с душевным здоровьем, использование языка подстрекательств оскорбительно, это наносит вред", - говорится в заявлении.
Вечером 8 января принц Гарри и его супруга Меган объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Объявление герцога и герцогини полностью затмило в Британии все остальные новости: и ситуацию на Ближнем Востоке, и лесные пожары в Австралии, и даже Brexit. Масла в огонь подлила информация, что Гарри и Меган не уведомили семью заранее о своем решении.
В понедельник в загородном дворце королевы в Норфолке Гарри ответит на вопросы ближайших родственников, недовольных его неожиданным решением покинуть круг высокопоставленных членов королевской семьи. Королева Елизавета Вторая вызвала "на ковер" не только внука Гарри, но и его брата Уильяма и их отца птица Чарльза. В беспрецедентном "кризисном" саммите, как ожидается, по видеоконференцсвязи примет участие и Меган, находящаяся сейчас с сыном Арчи в Канаде.
Как подтвердил журналистам источник в Букингемском дворце (сам факт подтверждения подобной семейной встречи, кстати, уже беспрецедентен), перед совещанием ее участники получат от сотрудников своих аппаратов экстренно подготовленные предложения по дальнейшей стратегии. Не исключено присутствие в течение некоторого времени на совещании и представителей правительств Великобритании и Канады.
13 июля 2019, 14:00Акценты"О, монарх! Ты кто?" Несекретное исследование о монархах и их отпрыскахОдин британский принц носит обручальное кольцо, второй – нет. Такой вывод сделали журналисты, основываясь на фотографиях Гарри и Уильяма в соцсетях. Но мир не ограничивается лишь Виндзорами. Радио Sputnik знакомит читателей со страницами жизни других монархов и их наследников.